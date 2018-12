Nicole Kidman confiesa porque se unió al elenco de ‘Aquaman’

No podemos negar que Aquaman dista de ser el personaje más querido por los fanáticos de ‘DC Comics’. Por esta razón, cuando Warner Bros. decidió realizar una película sobre el personaje, muchos se quedaron anonadados por el proyecto y más incluso con la galardonada actriz de cine, Nicole Kidman, uniéndose al polémico proyecto.

Ahora, gracias a una reciente entrevista, Nicole Kidman reveló la razón que la hizo sentir convencida de pertenecer al controversial proyecto, que ha pocos días de estar en cartelera, las taquillas no se han visto favorecidas.

Sabía que James Wan iba a hacer algo interesante y realmente divertido y he querido trabajar con él desde que comenzó en Australia con una película de terror de bajo presupuesto; y he seguido su carrera desde ahí. Luego me mostró algunos de los dibujos que estaba haciendo y dijo ‘Mira, esta es la razón por la que tienes que estar en la película, porque la he dibujado para que se parezca a ti’.