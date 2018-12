Nicole Kidman confiesa los abusos en Hollywood y como la protegió Tom Cruise de ellos

La hermosa y famosa actriz, Nicole Kidman, nuevamente ha dado la nota al hacer algunas revelaciones con respecto a los infortunados y lamentables sucesos que siguen ocurriendo en la industria cinematográfica. Así mismo, ha señalado como es que ella se pudo mantener alejada de todo este tipo de abusos constantes y, que desafortunadamente, hoy forman parte de algo consuetudinario dentro de Hollywood.

En esta ocasión, la actriz no solo ha hecho mención a su pasado matrimonio con Tom Cruise, al que en su momento acreditaba como una de las personas que la mantenían protegida de los peligros de la industria.

"Desde luego, todo ello me dejó muy sorprendida. No era consciente de la dimensión del asunto y de que ocurría aquí mismo, en nuestro propio entorno. En mi caso, yo empecé muy jovencita y también crecí en una burbuja de protección que me mantenía aislada de lo que pasaba a mi alrededor", afirmó Nicole en una entrevista con un famoso medio.

"Me casé [con el mencionado Tom Cruise] con solo 22 años, era muy joven. Y antes de todo eso era literalmente una niña en el set de rodaje. Desde los 14 en adelante, o tenía a uno de mis padres conmigo en todo momento o contaba con una persona encargada exclusivamente de vigilarme como si fuera un halcón. Y creo que cuando salí de ese matrimonio todavía era una niña en muchos sentidos, no tenía una visión del mundo demasiado madura y reconozco que era bastante embarazoso", aseguró la bella actriz en la misma platica.

Nicole Kidman, no ha querido pasar por alto las numerosas ocasiones en que trabajó para diversas producciones del mencionado Harvey Weinstein y sobre todo, el hecho de que le conocía personalmente y sabía que contaba con un carácter muy difícil al menos en el ámbito exclusivamente profesional.

"Siempre supe que Harvey era un hombre agresivo, pero jamás me imaginé que podía rebasar esos límites y que era capaz de hacer algo así. También es verdad que mis experiencias con Harvey son muy limitadas, porque en mi caso iba a trabajar y de ahí me iba directamente a casa. Tenía hijos y estaba inmersa en un matrimonio, y por otro lado nunca fui una chica que saliera demasiado de fiesta o que tuviera gente de su entorno que hubiera pasado por algo así. En cualquier caso, todos estos casos me han abierto los ojos", detalló la ex esposa del también actor, Tom Cruise.