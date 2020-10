Nicole Kidman confesó lo que hace Keith Urban cuando está estresado ¡WOW!/Foto: Hello Magazine

Nicole Kidman sabe que su esposo Keith Urban necesita espacio cuando busca autos en Google.

La actriz de 53 años, que tiene dos hijas: Sunday, de 12, y Faith, de 10, con Keith, tiene una casa llena de chicas, pero sabe que el cantante de country de 52 años necesita alejarse del caos cuando comienza a buscar motores en línea.

Ella le dijo a Marie Claire: “¡Definitivamente somos mujeres! Pero como dicen las niñas, '¡El perro es un niño!' Keith y [el perro] Julian. A veces, solo necesitan escapar con su guitarra. A veces lo encuentro en su armario tocando la guitarra. Ahí es cuando sé que realmente necesitamos darle espacio”.

“Oh, y busca autos en Google. Lo sabré cuando esté estresado porque está buscando autos en Google”, declaró Nicole.

“No podría importarme menos qué coche estoy conduciendo; puedes recogerme en cualquier cosa vieja. Pero a Keith y Faith les encantan los coches",añadió la actriz.

Nicole Kidman asegura que su vida con Keith es sencilla

La estrella de Big Little Lies regresó recientemente a Australia con su familia para filmar su próxima miniserie de Hulu, Nine Perfect Strangers. Su nuevo programa, The Undoing, coprotagonizado por Hugh Grant, se estrena en HBO el 26 de octubre.

Pero ella insiste en que tiene una "vida sencilla" a pesar de que todos a su alrededor piensan que su vida es caótica.

Nicole explicó: “Sin embargo, ahora tengo una vida increíble. De hecho, tengo una vida muy simple, por extraño que parezca. Todos piensan que debe ser muy complicado, pero no lo es. Mi vida creativa está fuera de serie, pero mi vida real con mi esposo y mis dos hijas es bastante simple".

Nicole ahora disfruta de su vida como madre y esposa a lado de Keith. Pero también sigue desarrollándose como actriz y su familia la apoya/Foto: La Nación

Además, Nicole reveló que le tiene miedo a hablar en público a pesar de dar un poderoso discurso sobre la violencia doméstica en los Premios Emmy 2017.

Ella soltó: “Soy profundamente introvertida. No cuando estoy con un número reducido de personas, pero no me siento cómodo entre las multitudes. Tengo problemas para hablar en público”.

“Cuando salgo, termino teniendo el mejor momento. Hay un consejo: ¡empujame, hazme salir! En mis 20, era mucho más activa. Estaba hablando con el equipo de moda y me dijeron: 'Todos te han fotografiado'. Y dije: 'Sí, solía ir a París y estar con John Galliano y Karl Lagerfeld y llevar un estilo de vida increíblemente glamoroso'. Y qué maravilloso tener todas esas fases diferentes”, comentó.

También te puede interesar: Keith Urban revela que Nicole Kidman ha sido de gran ayuda en su carrera musical

The Undoing se estrena el 26 de octubre en HBO, a las 9 a.m. También se transmitirá en HBO Go. ¿Crees que Nicole y Keith durarán muchos años juntos?, ¿Verás la nueva miniserie protagonizada por Kidman?