Nicole Kidman afirma que estaba "dañada" después de su divorcio de Tom Cruise

Nicole Kidman y Tom Cruise estuvieron juntos durante once años. Juntos comparten dos hijos, Isabella y Connor.

Y aunque Nicole Kidman ha revelado recientemente que estaba felizmente casada con Tom Cruise, la actriz admite que su divorcio fue extremadamente dañino.

Nicole Kidman y Tom Cruise contrajeron matrimonio en 1990 en una boda secreta

Después de la ruptura repentina de la pareja aparentemente feliz, Nicole Kidman afirma que fue un shock para su sistema y que asumió que nunca volvería a encontrar el amor ni a casarse de nuevo.

Ella y Cruise trabajaron duro para seguir enamorados

Según la actriz de Moulin Rouge, ella y Tom Cruise trabajaron muy duro para seguir enamorados el uno del otro. Debido a que los matrimonios a menudo se desmoronan (especialmente en Hollywood), Nicole Kidman afirma que hicieron un esfuerzo adicional para mantener vivo su matrimonio.

Siempre se sorprendían el uno al otro y, según Nicole Kidman, Tom Cruise era un experto en encontrar formas creativas de mantener a su esposa alerta. En una entrevista con Vanity Fair, reveló:

“Creo que en una relación tienes que esforzarte por mantener a tu pareja enamorada de ti. No puedes simplemente darlo por sentado", dice. "Y sabía que era algo que no daría por sentado. Eso es algo en lo que es increíblemente creativo. Es increíblemente romántico. Nos pone mucho trabajo".

La actriz de Big Little Lies admite que antes de conocer a Tom Cruise, nunca planeó casarse. Ella dice en la entrevista de Vanity Fair: “Tuve tres relaciones muy sólidas antes de conocer a Tom, pero nunca me iba a casar. Nunca. Pero era el hombre más increíble e inusual que había conocido".

Nicole Kidman nunca pensó que volvería a amar

Antes de conocer a Keith Urban, con quien Nicole Kidman ha estado felizmente casada desde 2006, creía que nunca volvería a amar después de su desordenado divorcio con Tom Cruise.

La actriz australiana ha calificado su repentino divorcio como un "shock para mi sistema" y dice que le tomó mucho tiempo recuperarse de la separación. Ella dice que su relación con Cruise fue "perfecta" y que fue muy difícil para ella seguir adelante.

“Nuestra vida juntos fue perfecta”, revela. “Me tomó mucho tiempo curarme. Fue un shock para mi sistema. Esa fue una gran relación. Creo que siguió su curso. Estaba realmente dañado y no estaba seguro de si [el amor y el matrimonio] volverían a sucederme".

Ahora lleva una vida sencilla con Keith Urban

Según Nicole Kidman a través de People, ahora está establecida en una relación "simple" con Keith Urban. Y aunque su relación con la estrella del country no es tan llamativa como su matrimonio con Tom Cruise, parece que está encantada con su nueva vida.

“Simplemente vino y me protegió”, dice efusivamente. “Me ha amado, me ha dado confianza y me ha hecho sentir mucho más cómodo. Él sabe quién soy y me ha abierto. Tenemos un equilibrio interesante porque yo soy introvertida y él es extrovertido".

"Sin embargo, ahora tengo una vida increíble. De hecho, tengo una vida muy simple, por extraño que parezca”, dice Kidman. “Todo el mundo piensa que debe ser muy complicado, pero no lo es. Mi vida creativa está fuera de serie, pero mi vida real con mi esposo y mis dos hijas es bastante simple".

