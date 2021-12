Nicolas Cage revela que no quiere ser llamado 'actor'

Famoso de Hollywood revela que no quiere ser llamado 'actor'

Nicolas Cage sabe que puede sonar "pretencioso", pero preferiría que se refiriera a él como un "actor".

El ganador del Oscar conocido por sus actuaciones en películas como "Leaving Las Vegas" y "Face / Off" compartió durante una conversación en el podcast del Variety's Awards Circuit que no le gusta que lo llamen "actor".

"Para mí, siempre implica, 'Oh, es un gran actor, por lo tanto, es un gran mentiroso'", dijo Cage.

La figura de Hollywood reveló por qué no le gusta ser llamado 'actor'.

"Thespian" funciona mejor para él, dijo, "porque thespian significa que estás entrando en tu corazón, o estás entrando en tu imaginación, o tus recuerdos o tus sueños, y estás trayendo algo de regreso para comunicarte con el audiencia ".

La más reciente cinta de Nicolas Cagenicolas

Actualmente Nicolas Cage protagoniza la película "Pig" y se refiere al director de la película, Michael Sarnoski, como "Arcángel Miguel".

"Sabía después de un par de fracasos que me habían marginado en el sistema de estudio y que no me iban a invitar", dijo Cage.

"Siempre supe que haría falta un joven cineasta que regresara o recordara algunas películas que había hecho y supiera que yo podría ser el adecuado para su guión y me redescubriría. Y por eso no es solo Miguel, es el Arcángel Miguel".

