Nicolas Cage regresa al cine de acción en la nueva película “El peso del talento”

El famoso actor regresa en un papel poco convencional/Foto: EW | Karen Ballard, Karen Ballard

¿Nicolas Cage personificando a Nicolas Cage? Por más extraño que parezca, esta es la trama de la nueva película “El peso del talento” (The Unbearable Weight of Massive Talent), filme dirigido por Tom Gormican y que se estrena este 28 de abril en los cines de México.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Nicolas Cage ha dicho que nunca se va a retirar de la actuación, y aunque tiene grandes éxitos en la pantalla grande como “Contracara” y “60 segundos”, lo cierto es que los más recientes trabajos del famoso en Hollywood no habían sido del completo agrado de la crítica o el público.

El nuevo filme está logrando una buena recepción por parte del público/Foto: Rotten Tomatoes

Sin embargo, este 2022 Cage regresa para impresionar a absolutamente toda la industria con “El peso del talento”, filme de acción y comedia que está logrando una gran aprobación por parte de la crítica y el público. En el portal especializado Rotten Tomatoes cuenta con una calificación de 87%, tanto de los expertos como de la audiencia, lo que significa que a la mayoría le ha gustado.

¿De qué trata la cinta “El peso del talento” de Nicolas Cage?

En “El peso del talento”, distribuida en México por Corazón Films, el actor de 58 años de edad se interpreta a sí mismo en una comedia de acción que tiene como coprotagonista a Pedro Pascal. La cinta nos muestra la desesperación de Cage por encontrar su siguiente gran película, el único obstáculo es que la industria ha dejado de creer que tiene algo que ofrecer.

La desesperanza es tan grande que termina aceptando la “peor-mejor oferta de su vida”: asistir al cumpleaños del adinerado Javi (interpretado por Pascal), quien asegura ser su fan número uno. Por la aparición sorpresa, Nic Cage cobrará un millón de dólares, nada mal para un actor que ha visto reducido su número de títulos en pantalla grande.

Debido a que no tiene otra opción, acepta la misión y desarrolla una clase de bromance con Javi. Pero las cosas no son tan sencillas, pronto Nic se enterará que su fan más devoto es una amenaza para el mundo y se ve obligado a trabajar con la CIA para detener su cruel plan.

Cabe destacar que en la vida real, Pedro Pascal ha declarado a Nicolas Cage su admiración, afirmando que sus películas fueron una de las primeras memorias que tiene de él en el cine junto a su familia.

Nicolas Cage no quería interpretarse a sí mismo en el cine

El peso del talento ya se encuentra disponible en los cines de México/Foto: Bf Distribution

Aunque el resultado de “El peso del talento” es apantallante, no fue nada sencillo conseguir que Cage accediera a actuar de sí mismo, según declaró en una entrevista con el medio Variety.

Ya que la idea no le hacía mucho sentido, pero cuando leyó el guión del director Tom Gormican lo atrapó por completo, incluso se postuló para interpretar a Javi, pero cuando se enteró que Pascal sería el elegido no puso ningún “pero”.

La crítica, que pudo ver la película en el festival de cine South by Southwest, eligió a The Unbearable Weight of Massive Talent como la "película más graciosa del año", a pesar de que apenas estamos comenzando el 2022.

Nicolas Cage también se está preparando para otros importantes proyectos en el cine, ya que actualmente se encuentra filmando la cinta “Renfield”, donde dará vida al temible Drácula. Por lo cual, este podría ser un buen año para los trabajos actorales de Cage.

