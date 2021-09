Nicolas Cage afirma que 'nunca se retirará' de la actuación

La estrella de Hollywood Nicolas Cage dice que no tiene planes de reducir la velocidad o retirarse de la actuación, ya que cree que la profesión lo ha mantenido "más saludable" y en un estado de ánimo positivo.

El actor de 57 años ha estado trabajando en Hollywood durante casi cuatro décadas, entregando algunas de las películas más aclamadas por la crítica y exitosas como Wild At Heart, Leaving Las Vegas, Con Air, Face / Off, Adaptation y Ghost Rider.

Actualmente está recibiendo elogios por la película independiente Pig, que se estrenó en Estados Unidos en julio, y Prisoners of the Ghostland.

Nicolas Cage revela que ‘nunca se retirará’

El famoso actor ha dado vida a grandes personajes del cine.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Nicolas Cage afirmó que "nunca se retirará" de la actuación.

"Eso no puede suceder. Hacer lo que hago en el cine ha sido como un ángel de la guarda para mí, y lo necesito. Estoy más saludable cuando trabajo, necesito un lugar positivo para expresar mi experiencia de vida y el cine me ha dado eso. Así que nunca me voy a retirar. ¿Dónde estamos ahora, 117 películas? ", dijo.

"Lo que es gracioso es que mi discusión con la gente que dice, 'Trabajas demasiado', fue 'Me gusta trabajar, y es saludable, estoy feliz cuando estoy trabajando, y por cierto, tipos como (James) Cagney y (Humphrey) Bogart, estaban haciendo cientos de películas '. Y luego dije: "Será mejor que compruebe eso", y dije: "Ups", agregó Nicolas.

El actor protagonizará próximamente la película de Lionsgate The Unbearable Weight of Massive Talent, en la que interpreta una versión ficticia de sí mismo, junto con un elenco de reparto de Pedro Pascal, Sharon Horgan, Tiffany Haddish y Neil Patrick Harris. La película se estrenará en los EE. UU. en abril de 2022, en La Verdad Noticias seguiremos la carrera de Nicolas Cage quien se casó por quinta vez, con una joven 31 años menor que él.

