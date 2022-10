Nicolás Buenfil dice que nunca necesitó a un padre, con Érika Buenfil le bastó

El hijo de la actriz asegura estar muy orgulloso de su madre.

Nicolás Buenfil, conocido en el mundo de la farándula por ser el hijo de Érika Buenfil, ofreció una entrevista exclusiva a la revista Quién, en la cual habló maravillas de su madre al asegurar que está orgullosa de ella por haber visto por él desde su nacimiento y sin ayuda de su padre, el empresario Ernesto Zedillo Jr.

“Mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella… Es una fregona porque ella sola, trabajando duro, me sacó adelante con amor, estoy feliz y agradecido por ello”, declaró el joven de 17 años, quien considera a su madre como una mejor amiga, una guía y un apoyo incondicional que siempre está con él en los momento más difíciles.

La actriz sacó adelante a su hijo sin la ayuda de Ernesto Zedillo Jr.

Asimismo, el hijo de la también llamada 'la reina del TikTok' reveló que sigue los consejos de su madre para no repetir los mismos errores de su padre: “Ella está llena de valores y me los inculca. Me pide que sea un caballero, que no engañe a las mujeres y que siempre asuma mi responsabilidad cuando me comprometa con alguna novia”.

Nicolás Buenfil no sufrió la ausencia de su padre

Nicolás Buenfil tiene deseos de trabajar pronto para ganar su propio dinero, así como casarse y formar su propia familia.

Al ser cuestionado sobre si sufrió la ausencia de su padre, el joven mencionó que no le hizo falta una figura paterna debido a que su madre hacía todo lo necesario para compensarlo. Sin embargo, ahora asegura sentirse feliz de que por fin pudo conocerlo y convive con él.

“No sufrí de bullying o acoso porque ya es muy común que muchos niños sólo vivan con uno de sus papás. Además, siempre me sentí muy amado por mi mamá, nunca me faltó nada, ella me ayudaba con todo y ahora que salgo con mi papá está muy bien, me gusta, no importa que no haya sido antes”, finalizó Nicolás Buenfil.

¿Quién es el papá de Nicolás Buenfil?

Fue hasta el 13 de febrero de 2019 que el hijo de la actriz conoció a su padre, con quien actualmente sostiene una constante comunicación.

Nicolás Buenfil nació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León. Fruto de un encuentro amoroso entre Érika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr., el joven creció sin una figura paterna y fue hasta que cumplió 14 años que pudieron conocerse. Hoy en día, llevan una buena relación, lo cual llena de orgullo a la actriz.

Fotografías: Redes Sociales