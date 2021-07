Nico Parker interpretará a la hija de Joel en la serie The Last of Us de HBO

Nico Parker, actriz que dio vida a Milly Farrier en el live-action de Dumbo, se unió al elenco de la serie The Last of Us en donde interpretará a Sara, hija de Joel Miller en la adaptación del videojuego que prepara HBO.

La incorporación de la joven actriz al elenco de esta nueva serie fue confirmada este jueves por Deadline, a solo días que se confirmara la participación de Pedro Pascal y Gabriel Luna como Joel y Tommy respectivamente.

Y es que si bien, Sarah es uno de los personajes principales de la franquicia del videojuego, hasta el momento se desconoce el papel de la hija de Joe dentro de la historia de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

¿De qué tratará la serie de HBO?

La historia del videojuego llegará a HBO.

Pese a que hasta el momento HBO no ha revelado grandes detalles sobre la trama de la serie inspirada en el famoso videojuego que recientemente anunció su parte 3, sabemos que estará ambientada durante el primer juego de la saga y seguirá las aventuras de Joel y Ellie.

Por lo poco que sabemos la historia producida por Craig Mazin y Neil Druckmann será fiel a la del juego, salvo a que contará con unos cuantos detalles adicionales que no tuvimos la oportunidad de ver el videojuego.

Serie de The Last of Us

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, la serie anunciada por HBO tendrá como protagonistas a Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes darán vida a Joel y Ellie.

La historia nos lleva a un mundo post apocalíptico donde una terrible pandemia ‘zombifica’ a la mayoría de Norteamérica, siguiendo a Joel quien ha sido encargado de transportar a Ellie a través de Estados Unidos a un laboratorio donde la cura está siendo desarrollada.

El anuncio de la incorporación de Nico Parker a la serie The Last of Us de HBO fue aplaudida por los fans, quienes esperan con ansias la llegada a la pantalla de uno de los videojuegos más famosos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!