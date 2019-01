Nicky Jam será el villano de "Bad Boys 3" (FOTO)

El reggaetonero Nicky Jam se ha convertido en uno de los exponentes del género más queridos y populares entre los fans, pues se dice que a pesar de su enorme fama, es una excelente persona. Recientemente se unió al club de artistas que estrenan su propia serie en la plataforma de streaming Netflix.

Pero al parecer una serie no es suficiente para el cantante, pues acaba de confirmarse su participación en una famosa película en Hollywood.

¿Cuál es la película?

Se trata nada más y nada menos que la tercera entrega de la saga de comedia/acción “Bad boys” la cual protagonizan los famosos actores Will Smith y Martin Lawrence.

Te puede interesar: ¡Tápese, Doctora Polo! La conductora deja sin palabras al lucir diminuto bikini (FOTO)

Hace unos meses los fieles fans de esta historia se llenaron de emoción al enterarse que los “policías rebeldes” regresarían para una tercera parte, después de más de 15 años del lanzamiento de la segunda película.

“Otra película en Hollywood, gracias a ustedes”

Fue el mensaje que el famoso cantante publicó para acompañar una fotografía que compartió en su cuenta de instagram, la cual es una captura de pantalla de una noticia del sitio Variety, el cual ha confirmado que el reggaetonero se unirá al elenco de esta cinta, donde le dará vida al villano que pondrá a Will Smith y Martin Lawrence al límite de sus capacidades.

Aunque esta no sería la primera vez de Nicky Jam en Hollywood, pues en el año 2017 participó en la tercera entrega de otra famosa película de acción: xXx: The return of Xander Cage, la cual protagoniza el famoso actor Vin Diesel.

Con esta participación Nicky Jam se unirá de nuevo a Will Smith, pues en el mundial de futbol del año pasado colaboraron para el tema oficial del evento, llamado “Live it up”.