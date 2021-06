Nicki Nicole: Su novio Trueno le pidió matrimonio a los tres meses de noviazgo

La cantante argentina Nicki Nicole de 20 años de edad que ha logrado un éxito a nivel mundial, dejó sorprendidos a sus fans al revelar que recibió una propuesta de matrimonio de su novio Trueno cuando apenas tenían tres meses de noviazgo.

La inesperada revelación de la famosa surgió durante una transmisión directa de Twitch con el youtuber español Ibai Llanos, la famosa dio la primicia que emocionó a sus fieles seguidores, pues la artista y su novio son una de las parejas favoritas de los fans.

Los enamorados llevan más de un año de relación, pero lo que causó furor fue cuando le preguntaron a la ganadora de la categoría Artista Revelación de los Premios Lo Nuestro si se casaría dentro de poco, su respuesta sorprendió a los fans.

Nicki Nicole y la propuesta de matrimonio de Trueno

La cantante reveló que su novio Trueno le pidió casamiento

La guapa joven comentó que le hicieron una propuesta de matrimonio con todo y anillo y fue inesperado y comentó: “Él había hecho todo un plan, fuimos a la Boca, de donde es él y quería hacerlo en su terraza, que se vean los dos puentes”. Confesó la cantante argentina.

Durante la entrevista, la cantante Nicole mencionó que tenía miedo por la altura del lugar, mientras él no se podía agachar para hacerle la propuesta, pero su novio se lo pidió sentado porque no se podía parar, aseguró que fue lindo y se emocionó y que no lo podía creer.

“Fue a los tres meses que estábamos saliendo”. Comentó la cantante.

La cantante aceptó la propuesta luego de romper en llanto por la emoción, pues mencionó que estar comprometidos es un paso muy grande y además porque son muy chicos, pero aseguró que su amor es intenso y que nunca experimentó algo así.

¿Cómo es el nombre verdadero de Nicki Nicole?

Nicki se ha convertido en una exitosa cantante

El nombre verdadero de la cantante argentina de 20 años de edad es Nicole Denise Cucco, nació el 25 de agosto del 2000 y desde joven lanzó su canal de YouTube. En el año 2019 lanzó la canción "Wapo Traketero" lo que causó furor en las redes sociales.

Desde su corta edad ha logrado cautivar a sus fans con su música y qué decir de su estilo, pues a través de su cuenta oficial de Instagram comparte fotos y videos de sus proyectos. La famosa Nicki Nicole tiene más de 9 millones de seguidores.

¿Eres fan de la cantante argentina? Déjanos tus comentarios en La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.