Nicki Minaj tras Little Mix en medio de una reacción violenta contra Jesy Nelson

Las acusaciones de Blackfishing, impuestas a personas influyentes y celebridades que no son negras cuando alteran su apariencia para verse negras cuando no lo son, contra Nelson surgieron luego de su sencillo debut en solitario con tendencia al hip-hop, "Boyz", con Minaj y sus acompañantes.

El video musical que presenta su bronceado en aerosol, múltiples pelucas, labios más llenos y lo que algunos han llamado un "Blaccent" cuando canta, "So 'hood, tan bueno, tan maldito tabú".

Nelson, una mujer británica blanca que dejó Little Mix , uno de los grupos de chicas más vendidos del Reino Unido, en diciembre de 2020 después de casi una década, citando razones de salud mental, reveló recientemente que no ha hablado con los miembros restantes del grupo desde su partida.

La defensa de Nicki Minaj contra las Little Mix

El músico y comediante británico NoHun afirmó en su historia de Instagram y más tarde en TikTok que Leigh-Anne Pinnock, la única miembro negra de Little Mix , supuestamente le había enviado mensajes directos sobre Nelson bloqueándola a ella, Jade Thirlwall y Perrie Edwards en la aplicación de redes sociales.

Después de los informes afirmaron que todos la habían dejado de seguir el día después de que se lanzó su sencillo "Boyz" y sugirieron que hiciera un video sobre ella "siendo un pez negro".

Mientras Nelson se encontraba bajo escrutinio, Minaj la rescató durante una conversación de una hora en Instagram Live el lunes (11 de octubre).

Y en la misma línea que el verso de "Boyz" de la rapera ("Jesy, tenemos a todas las perras jelly actuando realmente desordenadas"), Minaj tuvo algunas palabras para decirle a Pinnock y al resto del grupo sobre los presuntos DM.

"Cariño, tómate los mensajes de texto y métetelos en tu p*to culo", dijo con una sonrisa falsa.

“No trates de salir y arruinar a nadie. Déjala disfrutar este momento. Si estabas en el grupo de esta mujer y no te has ocupado de esta mierda durante 10 años, y tan pronto como ves que sale un video con Nicki Minaj y Puffy, ahora envías mensajes de texto a las estaciones y toda esta mierda. … Imprímeles mensajes de texto, abre tu trasero y mételo en tu p*ta madre. Y deja de intentar herir a la gente y matar la vida y la carrera de la gente. ... Si quieres una carrera en solitario, niña, solo dilo ".

La MC de “Anaconda” continuó avergonzando a las mujeres por supuestamente atacar a Nelson después de que pasaron la última década convirtiéndose en uno de los grupos de chicas más exitosos del mundo con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, diciendo que solo eligieron expresar sus quejas después de su salida.

"Es difícil para mí porque estuve en un grupo con dos mujeres de color durante nueve años y nunca me lo mencionaron hasta el último video musical", le dijo Nelson a Minaj, refiriéndose a su video musical de 2020 para su UK No .1 single “Sweet Melody”, que fue el último video que Little Mix grabó como cuarteto y la primera vez que Nelson afirma que Pinnock le mencionó las acusaciones de Blackfishing.

Después de que terminó el video de Instagram Live, Minaj tuiteó: “No digas cosas cuando beneficien tu venganza personal a las personas. Llámalos inmediatamente una vez que lo veas chile. No espere una década después de haber ganado millones con la persona ".

La semana pasada, en una entrevista con Vulture, Nelson dijo que nunca había enfrentado acusaciones de Blackfishing “todo el tiempo que estuve en Little Mix. … Y luego salí [de la banda] y la gente de repente lo decía. No estaba en las redes sociales en ese momento, así que dejé que mi equipo se ocupara de eso, porque fue entonces cuando me fui".

"Pero quiero decir, me encanta la cultura negra. Amo la música negra. Eso es todo lo que sé; es con lo que crecí ".

Vulture también declaró que Jesy Nelson canceló dos entrevistas de seguimiento para discutir específicamente las afirmaciones de Blackfishing, mientras que el publicista del cantante envió a la publicación una declaración sobre cómo Nelson "nunca haría nada intencionalmente para que yo pareciera racialmente ambiguo".

