Nicki Minaj tendrá que pagarle MILES a Tracy Chapman por derechos de autor/Foto: El Español

Nicki Minaj resolvió su disputa de derechos de autor con Tracy Chapman, y el equipo de la cantautora aceptó una oferta de 450.000 dólares.

Chapman presentó la demanda en 2018 por la muestra de Minaj de la canción de Chapman de 1988 "Baby Can I Hold You" en la pista filtrada de la rapera "Sorry", con Nas.

El acuerdo de Chapman incluye todos los costos y honorarios de abogados relacionados con el caso, informa Pitchfork. Ahora que Chapman aceptó la oferta de Minaj, las dos no tendrán que ir a juicio a finales de este año.

La canción "Sorry" no estuvo en el disco de Nicki Minaj

Chapman presentó la demanda un par de meses después de que Minaj lanzara su álbum Queen, en el que iba a aparecer "Sorry".

Si bien no terminó en el álbum, de alguna manera terminó en manos de Funkmaster Flex, quien la estrenó sin permiso, y luego la canción llegó a Internet. Chapman luego demandó a Minaj, diciendo que "Sorry" usaba la letra original de Chapman.

Minaj dijo anteriormente que "Sorry" no infringió "Baby Can I Hold You", un reclamo que hizo en documentos judiciales en febrero de 2019.

La cantante Tracy Chapman demandó desde hace unos años a Minaj, por una canción que no fue publicada oficialmente/Foto: Rap-Up

En septiembre de 2020, obtuvo una pequeña victoria en el caso cuando la jueza Virginia A. Phillips dijo que la rapera no cometió una infracción de derechos de autor al experimentar con la canción de Chapman.

Los documentos de la corte muestran que Minaj y su equipo intentaron obtener una licencia para la composición de Chapman. Uno de los especialistas en liquidación que se ocupaba del asunto supuestamente sabía que Chapman estaba en la “lista de no muestrear”, una lista no escrita de artistas que se sabe que no permiten muestras de su trabajo.

Te recomendamos leer: Nicki Minaj rompe las redes con AUDIO de su bebé, ¡ADORABLE!

El equipo de Nicki Minaj intentó obtener la autorización de todos modos, pero Chapman rechazó su solicitud. ¿Crees que la canción de Nicki Minaj sí fue un plagio del tema de Tracy Chapman? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.