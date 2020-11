Nicki Minaj se une a NBA YoungBoy y Mike Will Made It en nuevo video musical/Foto: Wair Networks

El prolífico año de Nicki Minaj continúa.Como te informamos en La Verdad Noticias, después de dar la bienvenida a un bebé con Kenneth "Zoo" Petty, y aparecer en tantas canciones en 2020, Nicki, de 37 años, mantiene la racha con "What That Speed About !?".

En el sencillo debut de Mike Will Made It, Nicki se unió a su compañero rapero (y superfan de Minaj) NBA YoungBoy para un video futurista que le dio a I, Robot vibraciones con un flujo interminable de androides y atuendos que bien podrían haber estado en un thriller de ciencia ficción ambientado en el futuro (es decir, uno de moda).

Nicki en realidad nunca revela su panza a pesar de grabar las imágenes durante su embarazo. Sin embargo, no necesitó mostrar su vientre para llamar nuestra atención, después de deslumbrar en verde neón, muchas capas de cristales y un abrigo de piel con estampado de grandes felinos.

"What That Speed About !?" es un elemento de la lista de deseos para YB. En 2018, rapeó sobre su mujer perfecta en su canción titulada "Nicki Minaj". Ahora, en 2020, está en una canción con ella y recorre el universo en un video musical con temática de ciencia ficción.

Aparentemente, YoungBoy estaba tan emocionado de colaborar con Nicki que compartió imágenes del set en sus redes sociales a mediados de agosto, según Hot New Hip-Hop.

Nicki finalmente cumplió el sueño de YoungBoy de tener una colaboración musical. Aunque la rapera estaba embarazada cuando filmó el video, ella no muestra su vientre/Foto: Daily Mail

"What That Speed About !?", subtituló las tomas en el set, pero las fotos pronto fueron eliminadas. Parece que YB sacó mucho antes las imágenes, y la canción y el video necesitaban cocinarse unos meses más antes de ser lanzados al público.

Al principio, algunos especularon que Nicki se uniría a YB para una de sus canciones. Sin embargo, cuando Nicki compartió una de las fotos que YB publicó en agosto, junto con su entonces vientre embarazado, reveló que "What That Speed About !?" fue en realidad de Mike Will Made.

Es el primer sencillo de su nuevo álbum. “Queen Approved. Gracias por tu paciencia, la espera ha terminado... ¡¡GRAN éxito este viernes, subimos, de la manera más rápida!! primer sencillo de mi álbum #whatthatspeedbout”, tuiteó.

Nicki Minaj tuvo un año de hits musicales

Esta canción es la última colaboración entre Nicki y Mike. Los colaboradores frecuentes se han unido en el pasado en canciones como "Black Barbies", "Rake It Up", "Good Form", "Runnin'", "Throw Some Mo" y "I Lied". También es la novena canción de Nicki lanzada en 2020, y sus ocho apariciones destacadas.

Durante los últimos once meses, se ha asociado con Megan Trainor ("Nice To Meet Ya"), Doja Cat ("Say So (Remix)"), ASAP FERG y MadeinTYO ("Move Ya Hips"), Ty Dolla $ ign ("Caro”), Sada Baby (“Whole Lotta Choppas (Remix)”), Mr Eazy y Major Lazer con K4mo (“Oh My Gawd”).

Ya encabezó las listas dos veces, una con Doja Cat y otra vez con "TROLLZ", su equipo con Tekashi 6ix9ine. Nicki también lanzó su propio sencillo promocional, Rosa Parks, que hace referencia a “Yikes”, este año.

Todas las canciones, salvo la colaboración de Mr.Eazi / Major Lazer, irrumpieron en el Billboard Hot 100 en diversos grados, reafirmando que Nicki es la rapera a quien acudir cuando quieres que tu canción sea un éxito.

Teniendo en cuenta que hizo todo esto mientras aún estaba dando a luz a un hijo, el 2020 ha demostrado cuán "jefa" puede ser la rapera "Queen".

Si bien Nicki ya dio a luz a su bebé, NBA YoungBoy está esperando el suyo con la hija de Floyd Mayweather Jr., Iyanna "Yaya" Mayweather.

También te puede interesar: ¡Nicki Minaj ya es mamá! Ella y Kenneth Petty le dan la bienvenida a su bebé

Apenas unas horas antes de que saliera el nuevo video musical de NBA YoungBoy, el rapero organizó un baby shower con Yaya que también sirvió como revelación de género, que fue filmado para una transmisión en vivo de Instagram. ¿Te gustó la nueva colaboración de Nicki Minaj?