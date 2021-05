A mediados de febrero pasado se dio a conocer en las redes sociales que Robert Maraj, padre de Nicki Minaj, había muerto atropellado en las calles de Mineola, una localidad de Long Island en Nueva York. Y ahora, la rapera trinitense ha hablado al respecto del tema en una emotiva carta que publicó en su sitio web oficial.

En dicho texto menciona que todavía no puede hablar del fallecimiento de su padre en público, pues considera que es una de las pérdidas más dolorosas de su vida. Además, asegura que lo extraña mucho y que en vida fue una persona muy querida para ella y su madre, la señora Carol Maraj.

La rapera se pronunció al respecto de su padre en un emotivo texto que publicó en su página oficial.

“Todavía no me atrevo a hablar del fallecimiento de mi padre, puedo decir que ha sido la pérdida más devastadora de mi vida. Me encuentro queriendo llamarlo todo el tiempo. Más ahora que se ha ido. La vida es realmente divertida de esa manera. Que su alma descanse en el paraíso. Fue muy querido y lo extrañaremos mucho”, escribió Onika Tanya Maraj.

Tal y como te informó La Verdad Noticias, Robert Maraj fue atropellado por un sujeto identificado como Charles Polevich en la localidad de Mineola. De acuerdo a los informes, un Volvo 1992 arrolló al padre de la rapera mientras caminaba por la calle. Tras el accidente, el hombre fue trasladado al hospital, pero perdió la vida a causa de las lesiones.

Nicki Minaj relanza su mixtape Beam Me Up Scotty

Miss Minaj sorprendió a sus fanáticos al relanzar el mixtape 'Beam Me Up Scotty' en las plataformas digitales.

Estas declaraciones llegan después de que la rapera trinitense reestrene de manera oficial el mixtape ‘Beam Me Up Scotty’ en las plataformas digitales. La noticia causó gran furor entre sus fanáticos, mejor conocidos como Barbz, debido a que se trata de su regreso al mundo de la música como artista principal.

Junto al mixtape lanzado originalmente en 2009, Nicki Minaj incluyó tres temas inéditos: ‘Fractions’, ‘Crocodile Teeth (with Skillibeng) – Remix’ y ‘Seeing Green (with Drake & Lil Wayne)’. También añadió dos canciones que había estrenado en el pasado pero que no estaban en plataformas: ‘Boss Ass Bitch (with PTAF) – Remix’ y ‘Chi-Raq (with G-Herbo)’.

