Nicki Minaj revela cómo es criar a su hijo sin una niñera

Nicki Minaj dice que "no puede esperar" a que los fans conozcan a su nuevo hijo. Y, aunque él exige su "atención total", ella está absorbiendo cada momento de la maternidad sin la ayuda de una niñera.

Como informamos en La Verdad Noticias, Minaj y su esposo, Kenneth Petty, le dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 30 de septiembre.

Este viernes, un usuario de Twitter etiquetó a Minaj mientras tuiteaba un meme señalando la decisión de la cantante de no usar la ayuda contratada para su hijo.

"Por qué Nicki no puede ser una celebridad normal y tener una niñera. Chica, te extraño", escribió la fan.

Nicki Minaj está absorbiendo cada momento de la maternidad

Minaj luego retuiteó la publicación, y agregó: "Todos me dicen eso. Lol. Debería obtener uno. Aunque es una decisión difícil".

Otro fan respondió a Minaj, elogiando su decisión en un tweet que le gustó a Minaj.

"Es tu primer hijo, lo entiendo totalmente si no quieres tener una niñera", tuiteó el usuario.

Hijo de Nicki Mina es elogiado

Y, aunque puede que no tenga una niñera, el hijo de Minaj tiene un ejército global de fans que lo cuidan.

Un fan se preguntó cómo será para el niño crecer compartiendo a su mamá con sus seguidores, conocidos como "Barbz".

"Imagina ser el bebé de Nicki Mina y tener que compartir a tu mamá con las barbz", tuiteó el fan.

"Lol", respondió Minaj mientras retuiteaba en la publicación: "No puedo esperar a que los conozca, chicos. Me pregunto si le gustarán todos ustedes. Probablemente estará tan confundido al principio. ¿Por qué todos ustedes son tan ruidosos? Esa dama no es nadie, solo mi mamá".

Minaj confirmó el sexo de su hijo en octubre en un tweet en el que agradeció a amigos famosos como Beyonce por sus regalos y compartió que estaba "locamente enamorada" de su hijo.

Luego marcó su primer aniversario de bodas con Petty publicando una foto del niño, que mostraba adorablemente sus diminutos pies.

Mientras Nicki Minaj estaba embarazada, filmó un video musical con temas de robots recientemente lanzado con NBA YoungBoy y Mike Will Made It para su colaboración, "What That Speed Bout".