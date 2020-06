Nicki Minaj le confiesa a Lil Wayne cómo es su matrimonio con Kenneth Petty/Foto: Click 2 Houston y Con Pochoclos

Lil Wayne y Nicki Minaj se conectaron en la radio Young Money, donde hablaron sobre su carrera, atrapando una canción número 1 con Doja Cat, por qué es importante el distanciamiento de las redes sociales y cómo ha sido la vida de casada para la Sra. Petty.

La relación entre Lil Wayne y Nicki Minaj es larga. Wayne contribuyó decisivamente a ayudar a lanzar la carrera de Nicki en la estratosfera y los artistas de Young Money y sus viejos amigos se vincularon una vez más en el podcast de Wayne Young Radio de Wayne.

Después de tocar algunas canciones colaborativas de Nicki y Young Money, Wayne y la rapera de Queens intercambian algunos recuerdos antes de que Weezy quisiera saber cómo era para una mujer en el juego de rap al principio de su carrera.

Nicki declaró que era un momento difícil porque era una lucha que la industria dominada por los hombres tomaba en serio. "No creo que las personas se den cuenta del trabajo que conlleva ", dijo. "Si no estás listo para trabajar, ¿por qué molestarte?".

Wayne también le preguntó a Nicki Minaj sobre su silencio en las redes sociales y la falta de publicaciones en los últimos meses. Explicó que definitivamente ha estado trabajando, pero que necesitaba un tiempo libre en las redes sociales.

"Puede ser tan extra", dijo Nicki. "Creo que todo el mundo necesita ese tiempo para sí mismos y para su familia y para pensar y para usted, cuando las personas permanecen en las redes sociales, sus pensamientos se convierten en los pensamientos de los demás. No pueden pensar por sí mismos".

Nicki Minaj habla sobre Kenneth Petty

En otra parte, Lil Wayne mencionó que había oído que Nicki se había casado, por lo que ofreció sus buenos deseos de felicitación. Quería saber cómo la vida de casada había estado tratando a su compañero estrella del rap.

La rapera cuyo verdadero nombre es Onika Tanya Maraj y su actual esposo Kenneth se conocieron desde que eran niños cuando vivían en el barrio de Queens, y varios años después se reencontraron/Foto: La República

"Bien, bien, bien", dijo Nicki Minaj. "No me puedo quejar. Realmente no puedo quejarme. No pensé que sería tan refrescante y calmante como es. Incluso si no estás casado, cuando tienes a alguien que se siente como tu alma gemela o es muy comprensivo o te entiende, simplemente te hace sentir como si estuvieras en la cima del mundo. Solo necesitas ese compañero . Así que estoy bien", declaró la rapera.

Mira la entrevista completa a continuación: