¡Nicki Minaj está embarazada! Mira cómo se ve en bikini mostrando su panza

A los fanáticos de Nicki Minaj les va a encantar esto. Su estrella favorita está embarazada, y ella está mostrando su panza por primera vez. Ella está posando en bikini de cadena y tacones altos, y se ve increíble, como verás en la foto a continuación.

Nicki tendrá su primer bebé

La rapera de 37 años publicó una hermosa imagen en Instagram donde acuna a su bebé, mientras usa un bikini de cadena y tacones altos de plataforma. Parece que Nicki decidió mantenerlo simple con su subtítulo, solo escribiendo "#Preggers" y agregando un emoji de corazón.

La gente inundó su sección de comentarios con mensajes de felicitación:

"Felicidades", "te ves hermosa", "luces increíble", "qué emoción, felicidades".

Todos están extremadamente emocionados por el cantante, y los fanáticos continúan inundando sus comentarios con amor y mejores deseos.

Los fans de Minaj le desearon suerte

También los comentarios de los famosos no se hicieron esperar, algunos diseñadores afirmaron que comenzarían a trabajar en ropa para su bebé y otros famosos le dijeron que estaban seguros que estaba embarazada y le desearon lo mejor.

Nicki apareció en los titulares no hace mucho tiempo cuando, según los informes, YG dijo que no volvería a trabajar con Nicki Minaj después de que ella colaboró con Tekashi 69. The Shade Room publicó un mensaje y un video y recibió todo tipo de reacciones.