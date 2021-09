Nicki Minaj es castigada por Twitter tras polémicos mensajes sobre la vacuna

Nicki Minaj sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora reveló que ha sido castigada por Twitter tras los comentarios que ha realizado en dicha plataforma sobre la vacuna contra el coronavirus y los supuestos efectos secundarios que pudiera tener la persona que la reciba.

“Estoy en la cárcel de Twitter. No les gustó lo que estaba diciendo allí, supongo... Hacer preguntas está bien. Me gusta ser tonta, entonces boom, no puedo tuitear”, escribió la rapera trinitense en una historia de Instagram para luego realizar una transmisión desde su perfil para asegurar que nunca más volverá a usar dicha red social.

La intérprete de 'Anaconda' reveló que ya no puede publicar mensajes en Twitter.

Esta nueva polémica llega luego de que un portavoz de Twitter le dijera a Buzzfeed que la plataforma no tomará ninguna medida en su contra por los tweets realizados desde su cuenta oficial, ya que estos no violaban ninguna regla establecida en sus políticas, pero al parecer hubo un cambio en su decisión.

Sus controversiales tweets sobre la vacuna

La rapera se negó a asistir a la MET Gala debido a que uno de los requisitos era estar vacunados contra la COVID-19.

La polémica aumentó cuando aseguró que la vacuna había tenido efectos secundarios negativos en varios conocidos suyos.

Recordemos que la polémica comenzó el lunes pasado cuando la rapera revelaba que no asistiría al MET Gala 2021 debido a que uno de los requisitos era estar vacunado y ella no lo había hecho, pues consideraba que no había investigado lo suficiente para aceptar recibirla, motivo por el cual mostraba su rechazo a la misma.

“Quieren que me vacune para el Met. Si me vacunan, no será para el Met, lo será una vez que sienta que he investigado lo suficiente, estoy trabajando en eso ahora", escribió Nicki Minaj.

Sin embargo, lo que desató la indignación de varios cibernautas es que ella aseguró que el amigo de uno de sus primos se había vacunado y tuvo los testículos hinchados como parte de los efectos secundarios. Asimismo, reveló que él quedó esteril, motivo por el cual ella aún está insegura. Ante dicha declaración, la rapera fue acusada de difundir fake news.

¿Cuántos seguidores tiene Nicki Minaj en Instagram?

Pese a la polémica de sus tweets, la rapera sigue ganando seguidores en Instagram.

Muchos pensarían que estos tweets le harían perder seguidores, pero todo parece indicar que Nicki Minaj sigue ganando popularidad en las redes sociales. De acuerdo a reportes de dicha plataforma, mismos que La Verdad Noticias trae para ti, su perfil oficial de Instagram ya cuenta con más de 157 millones de followers provenientes del mundo entero.

