Nicki Minaj encantada con los regalos que Ariana Grande le envió su bebé

Nicki Minaj recurrió a las redes sociales para hablar sobre su embarazo y de su vida como mamá, el cual llegó para cambiar varios aspectos de la rapera.

Durante la sesión de preguntas y respuestas de los fanáticos en Twitter, la rapera se abrió más que nunca sobre su nuevo bebé con su esposo Kenneth Petty, cuyo nombre y foto hasta ahora ha mantenido en privado desde su nacimiento el pasado 30 de septiembre.

"En realidad estuve de parto toda la noche, pero todo lo que hicieron fue dejarme dormir hasta que me dilatara lo suficiente como para empujar. La epidural tampoco me dolió. Me adormecieron muy bien. Así que me fui a dormir", escribió después de que una fan le preguntara sobre su experiencia al dar a luz.

"Tan pronto como comencé a deslizarme hacia él en la cama, sentí que el agua comenzaba a salir", agregó la rapera.

Respecto a la reacción de su esposo Kenneth Petty, añadió: "Estaba extrañamente tranquilo y en voz baja dije 'Dios mío, estoy a punto de estar de parto'. Estaba muy asustado y yo me estaba riendo con él".

Nicki Minaj y Ariana Grande

Ariana Grande sorprende a Nicki Minaj

En cuanto al apoyo que recibió de sus amigos famosos desde que le dio la bienvenida a su hijo, la estrella reveló que Ariana Grande "le envió algunos obsequios preciosos" y le dio crédito a su compañera Ciara por ser "muuuuuuuuy servicial" con sus consejos.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Nicki Minaj ha colaborado con Grande en numerosas ocasiones en los últimos años, desde unir fuerzas con Jessie J para "Bang Bang" en 2014 hasta aparecer en el éxito de la era Dangerous Woman de la diminuta estrella pop "Side to Side" en 2016 y en la pista promocional de Sweetener "The Light is Coming "en 2018.

Nicki Minaj también compartió su experiencia ultrarrelacionada con un recién nacido, y dijo que mientras el bebé se prendió en el hospital, el proceso de lactancia no ha sido fácil para ella.

"No tuvo problemas para amamantar. Se agarró al pecho en el hospital, lo cual fue muy sorprendente para mí. Temía que tal vez no lo haría", escribió".

“Pero amamantar es muy doloroso. La extracción también lo es. Las mujeres hacen que esto parezca demasiado fácil. Las mamás son realmente superhéroes", señaló la cantante Nicki Minaj.

