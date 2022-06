Nicki Minaj en un jacuzzi y en poca ropa promociona su nuevo negocio

Nicki Minaj es una famosa rapera que recientemente se dejó ver desde su jacuzzi luciendo esplendida en un traje de playa tan coqueto que acentuaba a la perfección su anatomía en una tonalidad de rosa muy al estilo de Barbie, personaje que se ha declarado abiertamente fan.

Por lo que se puede ver en el video, el traje de playa sería a dos piezas, muy coqueto y muy al estilo de la famosa rapera, pues la parte de arriba sería como un top de una sola manga que cubría solo lo necesarios de sus prominentes encantos ya que era tan pequeño que solo los resaltaba, mientras que la parte de abajo sería lisa pero el color sería el mismo que el top, igualmente haciendo relucir su belleza.

Por si fuera poco, algo que llamaría la atención sería el nombre de la empresa que portaría su coqueto traje de playa, se trata de MaximBet, una empresa que trata de apuestas deportivas y curiosamente Nicki Minaj sería la nueva embajadora por lo que les estaría compartiendo a sus fans el nuevo título que agregaría a su currículum.

Nicki Minaj y su nuevo negocio

Tal parece que en esta ocasión orgullosa de ella misma y de todo lo que está logrando en su carrera es como se retrata la rapera, en el vídeo clip que subió a Tik Tok para posteriormente compartirlo a su cuenta de Instagram.

En el video la atrevida Nicki Manaj aparecía sonriente desde su jacuzzi, dando unos cuantos brinquitos y jugando con el agua, con su más reciente éxito "We Go Up" de fondo.

La nueva canción de la cantante

Hay que destacar que "We Go Up" una canción en colaboración con el también rapero Fivio Foreign lanzada a finales del mes de marzo, entrando a las listas de popularidad sin siquiera hacerle una publicidad como tal, simplemente la lanzó y sus fans le dieron tanto amor que fue número uno en Apple Music.

Es por eso que lo sonriente que se muestra en su publicación no es para menos, ya que ha demostrado ser una artista que no deja que nada la detenga, ya que es pionera, es inspiradora, pues se ha abierto el camino a muchas celebridades femeninas que quieran incursionar en el género del rap.

Cabe destacar que ahora la famosa Nicki Minaj está abriendo paso a las apuestas deportivas, definitivamente nada debe de ser algo exclusivo de un género en específico y la hermosa trinitense lo sabe, por lo tanto disfruta de romper los estereotipos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado