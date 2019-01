Nicki Minaj deja de seguir a Madonna en redes sociales

Increíble pero cierto. todo parece indicar que la relación entre la rapera Nicki Minaj y Madonna llegó a su fin, pues la reina del pop se despertó con un seguidor menos.

¿Qué pasó entre Nicki Minaj y Madonna?

Así es, Madonna se despertó con un seguidor menos en su cuenta de Instagram, pero no se trata de un seguidor cualquiera sino de la rapera, y compañera de varios de sus temas, Nicki Minaj.

Hasta el momento, no se sabe la causa, pero lo cierto es que Nicki sonaba fuerte como nueva colaboración del esperadísimo disco de la ambición rubia. Puede que la amistad y canción de Madonna con Cardi B tenga algo que ver al respecto, pero no hay nada confirmado al respecto.

Cardi B pudo ser la causa de la separación

La primera vez que Madonna y Nicki Minaj unieron fuerzas fue en el tema Give Me All Your Luvin, donde también estaba M.I.A, este tema consiguió llegar al diez del prestigioso Billboard Hot 100 sumando el 38 top 10 para Madonna, convirtiéndose en la artista con más top tens de la historia de América.







Dentro del mismo disco que se incluia el tema anterior, bajo el nombre de MDNA, también se juntaban en la canción I Don't Give a. En esta canción la propia Minaj decía: "Solo hay una reina y es Madonna. Perra".