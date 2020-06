Nicki Minaj defiende a Tekashi 6ix9ine y llama “hipócritas” a quienes lo critican

Nicki Minaj y Tekashi 6ix9ine lanzaron un nuevo sencillo juntos, por lo que se conectaron en Instagram para hablar sobre esta nueva colaboración "Trollz", pero el tema rápidamente dio un giro para hablar sobre las criticas que recibe el rapero al ser un “soplón”.

Nicki Minaj y Tekashi 6ix9ine se unen contra raperos "hipócritas"

Durante su conversación, los dos raperos, Nicki Minaj y Tekashi 6ix9ine, estallaron contra sus compañeros del género musical por jugar para dos equipos al hablar de situaciones similares a la del ex- convicto y los soplones e incluso los llaman “hipócritas”.

"Siento que los negros en las calles tienen todo el derecho de sentir cómo quieren sentirse con los soplones porque vivieron esa vida", dijo Nicki Minaj, "Siento que los raperos necesitan jugar con calma porque todos se mezclan y se integran con todos. Si un alto ejecutivo llama a uno de los raperos, todos están firmando".

Nicki Minaj también agregó: "Sabes, no estoy en la “cuadra” con Tekashi 6ix9ine. Yo y 6ix9ine no estamos en la cuadra. Estamos en el negocio de la música. Ustedes raperos están en habitaciones todo el tiempo con personas con pasados problemáticos y sospechosos. No estoy juzgando a nadie porque no estoy haciendo eso. No tengo nada más que respeto por tantas de estas personas, y nunca me arreglaría la cara para hablar loco de ellas".

Tekashi 6ix9ine estalla contra otros raperos

Antes de su promocional con Nicki Minaj, Tekashi 6ix9ine criticó a Meek Mill, Snoop Dogg y Future por sus comentarios anteriores sobre su situación y el haberse convertido en un soplón o estar relacionado con criminales.

El rapero de "Gummo" afirmó que Meek estaba afiliada a soplones, específicamente, la ejecutiva de Roc Nation, Desiree Pérez, que cooperó con la DEA como informante en los años 90.

Te puede interesar: Nicki Minaj atacó a Usher en su nueva canción “Trollz” por esta fuerte razón

"Meek Mill, no puedes elegir a quién quieres llamar ratas. Esta es información pública... Señor, ya lo sabes", dijo Tekashi 6ix9ine, "Desde que Nicki te dejó, no eres nadie ... ¿Olvidaste quién eras? Olvidé lo que Drake dijo, ¿qué dijo Drake? '¿Fue tu gira o la de tu chica?'".