Nicki Minaj dedica emotivo mensaje a Rihanna por motivo de su embarazo

No se puede negar que entre ambas cantantes existe una amistad digna de admirar.

El día de hoy te dimos a conocer que Rihanna sorprendió a sus fanáticos al revelar que está esperando a su primer hijo, producto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Como era de esperarse, el anuncio no demoró en hacerse viral, lo cual provocó que surgiera una ola de felicitaciones en las redes sociales, incluyendo la de Nicki Minaj.

La rapera retomó una de las fotografías con las que Page Six dio a conocer que la novia de A$AP Rocky estaba embarazada y la compartió en Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a quien es su colega y una de sus mejores amigas dentro de la industria musical.

La noticia del embarazo desató una ola de felicitaciones para la cantante y empresaria, incluyendo la de la rapera.

“Tan feliz por ti mami. Ya has conquistado el mundo y dado tanto, no queda nada que probar… Te mereces tu propio pequeño regalo ahora, un diferente nivel de alegría que el dinero no puede comprar”, escribió Nicki Minaj desde su perfil de Instagram. Tristemente, ella tuvo que eliminar el post debido a que no contaba con los derechos de autor de la fotografía.

Causaron furor por posar juntas en Instagram

La reunión que protagonizaron en septiembre pasado enloqueció a todo el Internet.

La felicitación de la rapera no pasó desapercibida, ya que emocionó a miles de fanáticos. Sin embargo debes de saber que esta no es la primera vez que la combinación de sus nombres causa gran estruendo en las redes sociales, pues en septiembre pasado se volvieron tendencia por el simple hecho de posar juntas en Instagram.

Cabe destacar que la imagen que logró enloquecer a millones de cibernautas nos mostraba a Nicki Minaj con su hijo en sus brazos y su esposo Kenneth Petty al lado conviviendo con la cantante y su novio, demostrando así que entre ellas existe una amistad digna de admirar.

¿Quién embarazó a Rihanna?

La pareja se conoció en 2013 pero fue hasta mayo del 2021 que decidieron darse una oportunidad en el amor.

La Verdad Noticias te contó anteriormente que Rihanna y A$AP Rocky esperan a su primer hijo. Dicha información fue confirmada por el sitio Page Six, quien compartió una serie de fotografías que mostraba a la pareja durante un paseo por las calles de Harlem, Nueva York.

Fotografías: Redes Sociales