Nicki Minaj cancela aparición en VMAs 2021: 'explicaré por qué otro día'

Nicki Minaj no cantará en los MTV Video Music Awards 2021 el domingo.

Cuando una fan emocionada le preguntó a la rapera de "Seeing Green" si actuaría en el show de este año en el Barclays Center de Brooklyn, ella rechazó la pregunta.

“Me acabo de retirar. Explicaré por qué otro día. Pero amo a esos chicos de MTV. gracias Bruce. Te amo demasiado. El año que viene estaremos ahí bebé ”, tuiteó la mujer de 38 años para disculparse.

El mismo día que anunció que no actuaría, su esposo, Kenneth “Zoo” Petty, se declaró culpable durante una audiencia virtual de un cargo de no registrarse como delincuente sexual en California, según documentos judiciales obtenidos por Page Six.

Petty, de 43 años, enfrenta hasta 10 años de prisión, la sentencia máxima permitida por el crimen, y una vida en libertad supervisada. Fue arrestado en marzo de 2020 después de que se le ordenara registrarse como delincuente sexual en California en noviembre de 2019 y no lo hizo.

Anteriormente fue condenado por intentar violar a una niña de 16 años en 1994 y ya estaba registrado como delincuente sexual en Nueva York, lo que Minaj ha defendido firmemente.

A pesar de que Minaj se retira, el espectáculo tendrá una audiencia en vivo este año y otros artistas que están listos para brillar en el escenario incluyen a Camila Cabello, Chlöe, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Shawn Mendes, Kacey Musgraves, Olivia Rodrigo y Twenty One Pilots.

Justin Bieber actuará en la entrega de premios por primera vez desde 2015.

Además de Nicki Minaj Lorde también canceló actuación en VMAs 2021

Lorde canceló también su participación en los VMAs 2021 debido a los protocolos COVID-19.

Lorde también canceló su actuación debido al protocolo COVID-19 y "cambios en los elementos de producción".

"Debido a un cambio en los elementos de producción, Lorde ya no puede actuar en el programa de este año", anunció la cuenta de Twitter de los VMA el 5 de septiembre. "¡Amamos a Lorde y no podemos esperar a que actúe en el escenario de los VMA en el futuro!"

La joven de 24 años tampoco se unirá a los otros artistas en el escenario porque el protocolo de la pandemia fue demasiado para ella. La cantante de “Royals” se explicó a sí misma el 9 de septiembre y escribió: “Estábamos planeando este increíble espectáculo de danza íntima con muchos cuerpos, sin comprender completamente los protocolos de seguridad (¡muy necesarios!) Que están en lugar. No puedo hacer algo menos que excepcional para ustedes”.

"Habrá muchas más actuaciones en televisión, no se preocupen", añadió Lorde.

Los Foo Fighters recibirán el primer premio de ícono global en el show de este año y cantarán en el escenario por primera vez desde 2007.

Los VMA regresan al Barclays Center de Brooklyn y se transmitirán en vivo el domingo 12 de septiembre a las 8 p.m. EST. En La Verdad Noticias te traeremos lo mejor de la famosa entrega de premios como Britney Spears y su recuerdo de besar a Madonna en los VMA de 2003.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.