Nicki Minaj atacó a Usher en su nueva canción "Trollz" por esta fuerte razón

En el verso de Nicki Minaj sobre la nueva canción 'Trollz' con Tekashi 6ix9ine, ella incluyó una sutil discusión sobre Usher después de que él la arrojó críticas contra la rapera durante una conversación de IG Live en mayo.

Nicki Minaj se asoció con Teakshi 6ix9ine para la nueva canción "Trollz", lanzada el 12 de junio, y los fanáticos no pudieron evitar notar que ella le hizo una sutil excavación a Usher en la letra.

"Alguien introduce esta mierda en una clínica", dice Nicki en la canción. Los fanáticos inmediatamente comenzaron a decir que el uso del verbo 'usher' fue intencional. Tekashi aparentemente confirmó la especulación al comentar en una publicación de Instagram que "Usher tiene 24 horas para responder".

Usher fue acusado previamente de exponer a sus parejas sexuales anteriores al herpes sin revelar que supuestamente tuvo la enfermedad primero. Estuvo involucrado en una larga batalla legal por las acusaciones durante años. Los fanáticos piensan que la referencia de Nicki a una "clínica" en "Trollz" debe ser una referencia a las acusaciones de que Usher tenía una ETS.

Cuando Usher y Minaj eran amigos tuvieron buenos éxitos musicales como "She Came II Give It II U" y "Lil Freak", sin embargo, hace unos meses parece que la amistad terminó después de que el cantante arremetiera en contra de la rapera/Foto: Bustle

Este tono aparente se produce después de que Usher hizo algunos comentarios sobre Nicki durante un Instagram Live con SwizzBeatz en mayo. Swizz mencionó que había estado hablando mucho sobre organizar una batalla de Verzuz entre Nicki y Lil Kim, a lo que Usher respondió: "No, Nicki es un producto de Kim".

Los fanáticos de Nicki NO estaban contentos con el comentario de Usher, y lo controlaron en Twitter durante días al respecto.

Critican a Nicki Minaj

Mientras tanto, Nicki recibió una reacción violenta por trabajar con 6ix9ine, quien es un delincuente convicto después de declararse culpable de usar a una niña en una actuación sexual en 2015.

En 2019, Tekashi también fue noticia por testificar contra la Banda Nine Trey para recibir un menor sentencia de prisión por cargos de extorsión, conspiración para cometer asesinato y más.

Su sentencia se hizo aún más corta debido al brote de coronavirus, y fue liberado en marzo para cumplir el resto de su condena en casa.

Tekashi ha sido aclamado como un "soplón" por muchos compañeros artistas, pero Nicki lo ha apoyado públicamente. Ella se defendió por trabajar con el rapero en varias ocasiones, incluso antes del lanzamiento de "Trollz".

"No tengo miedo de los trolls de Internet, blogs, artistas", tuiteó. "No me subo al carro". Nicki y Tekashi están donando una parte de los ingresos de "Trollz" y su mercadería que lo acompaña a The Bail Project Inc., que "proporciona asistencia de fianza gratuita a personas de bajos ingresos que no pueden pagar la fianza".