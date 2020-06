Nicki Minaj: 5 cosas que debes saber de Kenneth Petty, esposo de la rapera

Nicki Minaj está oficialmente enganchada. Minaj anunció que se casó oficialmente con Kenneth Petty el 22 de octubre de 2019, aproximadamente un año después de que comenzaran a salir nuevamente con su gran amor de juventud.

Minaj se burló previamente de su "retiro" de la industria de la música para formar una familia en septiembre de 2019, y habló sobre completar la parte de papeleo de su matrimonio con Petty en una entrevista reciente con The Shade Room.

Dicho esto, Minaj todavía no estaba segura de si iba a tener una lujosa ceremonia de boda en el futuro de la pareja. Sin embargo, no se sabe demasiado públicamente sobre Petty fuera de sus problemas legales y su relación de infancia con Minaj en Queens, pero aquí hay cinco cosas que debe saber sobre el esposo de Nicki.

Nicki Minaj llama “Zoo” a Kenneth

El primer nombre del gobierno de Petty es Kenneth, pero él prefiere ser llamado “zoológico”. Nicki se refirió a su pareja como "Zoo", un apodo que adquirió cuando era niño de sus días en Queens, en numerosas ocasiones durante episodios de Queen Radio. Incluso lo presentó como tal a los nuevos invitados que se unían al espectáculo.

Petty y Minaj eran amigos de la infancia

TMZ dio la noticia en diciembre de 2018 de que Petty y Minaj eran novios de la infancia, después de que comenzaron a surgir rumores de su relación en noviembre. Nicki y Zoo fueron la primera pareja cuando Minaj tenía solo 16 años y todavía vivía en Queens mucho antes de que sus sueños de rap despegaran. Según los informes, fue una de las primeras relaciones reales de Nick.

Kenneth Petty tiene antecedentes penales

Petty se jacta de tener una gran galería de fotos en la base de datos del estado de Nueva York. Cuando era adolescente, Petty fue condenado por intento de violación en 1995.

Más tarde se declaró culpable de cargos de homicidio involuntario en 2006 luego de disparos que resultaron en la muerte de Lamont Robinson en 2002, según The Blast.

Además de tener una relación con Kenneth, Nicki también tuvo largos noviazgos con Safaree Samuels y el rapero Meek Mill. Sin embargo, Onika decidió sellar su compromiso con el polémico Zoo desde hace unos meses/Foto: Oxygen

Las personas también informaron que Petty había estado en un programa de liberación supervisada de 2013 a 2018 después de cumplir siete años tras las rejas.

El departamento del estado de Nueva York califica a Petty como un agresor sexual de nivel dos, lo que lo considera un riesgo moderado de reincidencia.

Todo esto se deriva de la condena por violación en 1995 de una joven de 16 años, donde supuestamente usó un tipo de cuchillo/instrumento de corte para obligarla a tener relaciones sexuales. Finalmente fue sentenciado a 18 a 54 meses en prisión.

Minaj ha aplaudido a los fanáticos que criticaron el pasado de Petty. "Tenía 15 años, ella tenía 16... en una relación. Pero ve a Internet. No pueden manejar mi vida. Ni siquiera pueden manejar su propia vida", dijo en diciembre de 2018.

La edad de Kenneth Petty

Petty ahora tiene 42 años; su hoja de antecedentes lo tiene reservado con una fecha de nacimiento del 7 de abril de 1978.

La boda de Nicki Minaj y Kenneth

Nicki Minaj hizo pública la noticia del matrimonio el martes (22 de octubre de 2019), diciendo que la pareja se casó oficialmente el lunes (21 de octubre). El clip coincidente mostró regalos de emparejar "Sr. y Sra." tazas junto con las tapas "Novia" y "Novio".

También te puede interesar: Cardi B y Nicki Minaj provocan el divorcio de una joven pareja

"Definitivamente haremos la parte de papeleo del matrimonio, pero la boda real, no lo sé", dijo a The Shade Room. "Sabes que cuando eres una niña y quieres esta gran boda hermosa, y solía pensar que era una de esas chicas, siempre quise el cuento de hadas. Pero las cosas que solían importarte no importan como mucho."