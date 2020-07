Nickelodeon prepara película 3D de las “Tortugas Ninja”

Aparentemente las “Tortugas Ninja” estarán de regreso en la pantalla grande, pues Nickelodeon anunció que se encuentra trabajando en una nueva película animada en 3D de este fabuloso cuarteto de tortugas.

Mediante un comunicado en redes sociales, Brian Robbins, presidente de contenidos infantiles y familiares de Viacom CBS, reveló que esta nueva película de las “Tortugas Ninjas” estará realizada en cooperación con Point Gray Pictures, empresa de Seth Rogen, James Weaver y Evan Goldberg.

Nickelodeon prepara película 3D de las “Tortugas Ninja”

Nickelodeon prepara película 3D de las “Tortugas Ninja”

Asimismo se detalló que esta nueva entrega cinematográfica estará dirigida por Jeff Rowe, guionista de la exitosa serie animada “Gravity Falls”, con un guión de Brendan O’Brien y con la ayuda de tecnología CGI para digitalizar todo el entorno.

“Sumar el genio de Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver al humor y la acción que ya eran parte esencial de las Tortugas Ninja, va a hacer que esto sea una reinvención de otro nivel para la saga.”

Fue parte del comunicado compartido por Nickelodeon sobre la película de las Tortugas Ninja, que vendría a traer de vuelta las aventuras de Leonardo, Donatello, Raphael y Michelangelo. Uno de los cómics más populares de la década de los ochentas.

Te puede interesar VIRAL: Las 10 curiosidades de Volver al Futuro que probablemente no sabías

Cabe mencionar que la saga de las Tortugas Ninja ya han tenido 6 películas en su repertorio, donde las últimas dos fueron producidas por Michael Bay en el 2014 con Teenage Mutant Ninja Turtles y en el 2016 con Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows. Ambas protagonizadas por Megan Fox y Will Arnett.