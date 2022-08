Nickelodeon intentó comprar el silencio de Jennette McCurdy

Las memorias de la ex estrella de iCarly prometen causar gran controversia en las redes sociales.

Jennette McCurdy se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que el sitio Vanity Fair tuviera acceso a un fragmento de ‘I'm Glad My Mom Died’, el nuevo libro de memorias que está próximo a lanzar. No obstante, el detalle que llamó la atención es que en él revela que Nickelodeon intentó “comprar su silencio” por 300 mil dólares.

En dicho fragmento, la actriz revela que ha sido víctima de 'El Creador', nombre con el que se refiere a la persona que presuntamente abusó de ella durante el rodaje de iCarly. De acuerdo a sus declaraciones, él le hace sentir especial por ser “su favorita” mientras la incita a beber alcohol pese a que ella es menor de edad.

“Mis hombros tienen muchos nudos en ellos, pero no quiero que el Creador sea quien los frote. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo mucho miedo de ofenderlo”, fueron las palabras de Jennette McCurdy en ‘I'm Glad My Mom Died’.

Variety tuvo acceso a un fragmento de 'I'm Glad My Mom Died', en las cuales revela la actriz revela el presunto abuso que sufrió durante el rodaje de iCarly.

Por otro lado, ella revela que estaba abrumada con la situación, misma que empeoró cuando le ofrecieron protagonizar ‘Sam & Cat’ junto a Ariana Grande y que terminó en la cancelación de la serie debido a las acusaciones de mala conducta y abuso que recibió Dan Schneider, lo cual hace pensar que se refieren a él cuando la actriz menciona a ‘El Creador’.

Finalmente, Jennette McCurdy asegura que dos agentes de Nickelodeon se pusieron en contacto con ella para informarle que los proyectos de ‘El Creador’ donde ella participaba serían cancelados. Sin embargo, ella quedó sorprendida cuando le ofrecieron 300 mil pesos sin razón alguna, lo cual interpretó como una descarada manera de comprar su silencio.

“¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo trescientos mil dólares en secreto para no hablar públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de ‘El Creador?’”, menciona la ex estrella de ‘iCarly’ y ‘Sam & Cat’ en su nuevo libro.

Jennette McCurdy cuenta su doloroso pasado en 'I'm Glad My Mom Died'

El libro de memorias de la actriz estará disponible para su venta el próximo 9 de agosto.

Además de su tormentoso pasado trabajando para Nickelodeon dentro de la industria del entretenimiento, Jennett McCurdy hablará sobre sus trastornos alimenticios que sufrió por culpa de su madre y lo doloroso que fue su muerte, esto a pesar de que ella ha asegurado en más de una ocasión que se dedicó a la actuación por el simple hecho de complacerla.

Tal y como mencionamos previamente, ‘I'm Glad My Mom Died’ saldrá a la venta el próximo 9 de agosto en Estados Unidos. No obstante, se desconoce si el libro será comercializado en el extranjero o si será traducido al español, mientras tanto Vanity Fair comparte con el público un pequeño fragmento, mismo que ya está causando gran polémica.

¿Qué ha sido de Jennette McCurdy?

Además de continuar con su carrera como actriz, la ex estrella de Nickelodeon ha incursionado en el mundo de la producción, dirección y los podcasts.

Jennette McCurdy debutó en el mundo de la televisión en 2000, pero conoció la fama hasta que formó parte de Nickelodeon, en donde co-protagonizó la serie 'iCarly. Ahora, ella se encuentra dedicada al podcasts ‘Empty Inside’ y ha trabajado en diversas producciones, la mayoría de ellas independientes.

