Nickayla, hermana de Naya Rivera aclara la polémica de vivir con su ex cuñado

La hermana de Naya Rivera, Nickayla, ha aludido a los informes de que se mudó con el ex de Naya, Ryan Dorsey, para ayudar a criar a su sobrino Josey después de la trágica muerte por ahogamiento de su hermana.

Aún lamentando claramente la tremenda pérdida de su familia, Nickayla publicó en sus historias de Instagram: "En el momento más oscuro de mi vida, lo único que es importante son mis amigos y mi familia. Aparecer para mi sobrino, aunque yo no pueda ir para mí."

Esa última declaración podría verse como una confirmación de los informes de que ella y Ryan acordaron trabajar juntos para ayudar a criar al hijo de cinco años de Naya con Ryan, Josey Dorsey.

"No me preocupa cómo se ven las cosas porque nadie puede ver cada momento de angustia que todos soportamos", continuó Nickayla, posiblemente refiriéndose al conocimiento de los informes que comenzaron a circular el lunes.

¿Nickayla Rivera y Ryan Dorsey son más que ex cuñados?

También puede ser consciente de que existe una contingencia de personas que creen que esto es más que una situación en la que Nickayla está ayudando a Ryan con Josey, lo que sugiere que los dos han entablado un romance.

Su próxima declaración podría ser una respuesta directa a una letanía de comentarios viles y desagradables en todas sus publicaciones más recientes en Instagram de personas que hacen esta suposición y luego la juzgan horriblemente por ello.

"Lo que más importa que he aprendido es a mostrar compasión, no a juzgar a los demás, y nunca dar por sentado un momento de la vida. Espero que todos puedan hacer lo mismo", escribió. Claramente, al menos hasta este punto, no pueden.

Los comentarios de Nickayla se producen inmediatamente después de que The Daily Mail informara que ella y Ryan vivían juntos ahora en una casa de tres habitaciones, y se los veía comprando juntos artículos para el hogar en una tienda por departamentos cercana.

La modelo de 25 años no ha publicado en su cuenta de Instagram desde julio cuando publicó homenajes consecutivos a su hermana mayor, Naya.

Basándonos en lo desagradable de los comentarios que aparecen incluso en esas publicaciones, no imaginamos que tenga prisa por regresar allí sin importar lo que pueda o no estar sucediendo en su vida personal.

La página de Instagram de Ryan ha estado igualmente tranquila desde que publicó un tributo a Naya el 25 de julio, con sus seguidores atacándolo en esa publicación, y en otras, con la misma crueldad. Ryan no ha publicado nada en respuesta a los informes ni a esta reacción violenta.

La realidad es que nadie sabe definitivamente qué está pasando, e incluso el informe de The Daily Mail se refirió a que se unieron como familia para estar allí para Josey. Cualquier otro giro parece provenir de los propios fanáticos. ¿Crees que Nickayla y Ryan decidieron vivir juntos sólo por el bien del Josey?