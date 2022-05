Nick Jonas y Priyanka Chopra publican la primera foto de su hija

La pareja ha compartido su primer retrato familiar/Foto: LA Times

Nick Jonas y Priyanka Chopra se convirtieron en papás a través de la maternidad subrogada, es decir por un vientre de alquiler, desde hace casi cuatro meses. Y ahora, para celebrar el Día de las Madres, el cantante y la actriz compartieron su primera foto a lado de su hija, Malti Marie.

Como te informamos en La Verdad Noticias, fue en enero de este año que Nick Jonas y Priyanka Chopra tuvieron un bebé, y la noticia la dieron en sus respectivas cuentas de Instagram. Pero aclararon que la niña nació por medio de un vientre subrogado (cuando una mujer alquila su vientre para que crezca el bebé de otra pareja).

La hija de Nick Jonas y Priyanka Chopra nació con complicaciones

El cantante reveló que su hija con la actriz nació con problemas de salud/Foto: Instagram

Muchos fans pensaron que el famoso matrimonio no iba a presentar a su bebé en redes sociales (justo como lo decidieron Joe Jonas y su esposa Sophie Turner sobre su hija) pero esta no fue la razón por la que la pequeña Malti no había sido fotografiada, sino porque en realidad, nació con complicaciones.

El cantante de “Close” explicó que su bebé estuvo internada durante 100 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Después de varios meses de incertidumbre sobre la salud de su hija, Nick celebró que por fin la pequeña ya puede estar en casa.

En la fotografía vemos a Chopra cargando a su primogénita mientras está junto a su esposo. La presentación de la bebé llega en el marco del Día de la Madre, el cual se festeja el 8 de mayo en Estados Unidos.

"No podemos evitar reflexionar sobre estos últimos meses y la montaña rusa en la que hemos estado, que ahora sabemos, muchas personas también han pasado”, escribió Nick Jonas junto a la foto que compartió en su cuenta de Instagram.

El integrante de Jonas Brothers mencionó que "el viaje de cada familia es único y requiere un cierto nivel de fe", refiriéndose a las difíciles semanas que enfrentaron ante la delicada salud de su hija, quien nació el 15 de enero de 2022.

Nick Jonas felicitó a Priyanka Chopra en su primer Día de la Madre

Aún no se sabe por qué la pareja decidió tener a su bebé por un vientre de alquiler/Foto: Al Momento

Asimismo, el cantante aprovechó para felicitar a las mamás en su día, en especial a la actriz, nacida en la India y con quien se casó en 2018 durante una ceremonia que duró varios días.

"Feliz Día de la Madre a todas las madres increíbles y cuidadoras, pero quiero dedicar un minuto para desear un especial día para mi increíble esposa en su primer Día de la Madre: Nena, me inspiras en todos los sentidos, estás tomando este nuevo rol con tanta facilidad y firmeza. Estoy agradecido de estar en este viaje contigo. Ya eres una madre increíble. Te amo", declaró Nick Jonas sobre la nueva mamá, Priyanka Chopra.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!