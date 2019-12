Nick Jonas y Priyanka Chopra los más tiernos en la navidad

El cantante Nick Jonas, quien forma parte del recién reencontrado grupo musical “Jonas Brothers”, causó revuelo el año pasado al contraer matrimonio con la actriz hindú más famosa del mundo y ex Miss Mundo en el año 2000 de 36 años, Priyanka Chopra.

Su boda celebrada el 30 de diciembre de 2018, fue una de las más grandes e inusuales vistas en los medios, ya que sellaron su amor con dos ceremonias, una hinduista y otra cristiana. Los festejos duraron cinco días y reunieron a más de 225 invitados, entre ellos, el primer ministro indio, Narendra Modi.

La excéntrica boda de Nick Jonas

En ese momento la actriz comentó "Llegar y ver a Nick de pie en el altar por primera vez, iluminado por el sol como telón de fondo, fue algo salido de un cuento de hadas", aseguró.

Desde entonces, la pareja ha sido inseparable y no han dejado de que hablar a los medios, ya que ambos acostumbran a presumir su amor y sus excéntricos regalos en las redes sociales.

Este fue el caso del regalo de cumpleaños que Prianka le hizo a su famoso esposo en el mes de septiembre: un partido de fútbol junto a sus mejores amigos. Y Nick no se queda atrás, ya que en esta navidad se lució regalándole una hermosa motonieve, la cual ha generado polémica al no ser lo más segura del mundo. Pero eso no interfiere con la felicidad de la Actriz de “Cuántico” quien ha demostrado su emoción en su cuenta oficial de instagram.

El regalo que el cantante le hizo a la actriz

Además han generado ternura en todos sus seguidores, al publicar fotografías de su primera navidad como esposos, en la que se les ve radiantes horneando y decorando galletas de jengibre, usando el excéntrico regalo de la actriz y en la playa como pudimos ver en su más reciente publicación del también actor de la película “Jumangi”.

Y es que la pareja no ha dado declaraciones sobre sus planes de formar una familia en el 2020, pero Prianka comentó a una importante revista que es una persona que le gusta vivir el presente, pero que en diez años es cuando le gustaría tener hijos, pero que tal vez esto suceda con suerte antes, pues le encantan los niños.

