Nick Jonas se roba la atención en la alfombra roja de la película “Midway”

Hace unos meses se lanzó el primer trailer de la película “Midway” dirigida por Roland Emmerich, en la que narra parte de la segunda guerra mundial, y en el clip se dejó ver a Nick Jonas como un piloto de la armada estadounidense.

El reparto de Midway está lleno de nombres y caras conocidas; además de Nick Jonas podremos ver a Woody Harrelson, Ed Skrein, Luke Evans, Keean Johnson, Dennis Quaid, Mandy Moore, Darren Criss, Aaron Eckhart y Patrick Wilson.

Midway llegará a la pantalla grande el próximo 8 de noviembre, fin de semana en el que se celebra en Estados Unidos el Día de los Veteranos, por lo que es bastante esperada por la trama, al menos en este país, sin embargo no sólo es esperada por eso, también por todos los actores que participan dentro de ella.

Nick Jonas se robó el flash de las cámaras

A días del estreno, se llevó a cabo la alfombra roja, en la que el actor que interpreta a un intrépido soldado, Nick Jonas, se robó toda la atención de los asistentes, ya que con un traje de seda de dos piezas en color verde azulado, junto a un par de botines negros añadió su propio toque a la noche, robándose las mejores tomas fotográficas de todo el evento.

A pesar de que el cantante y actor, perteneciente al grupo musical Jonas Brothers, no tiene un personaje principal dentro de Midway, el color de su ropa y su experiencia en presentaciones lograron que destaque sobre la alfombra, que curiosamente estaba decorada con elementos en tonalidades similares.

Desde el estreno del trailer hace unos meses, Nick se dejó ver con un bigote muy peculiar, a lo que contó cómo reaccionó su esposa, Priyanka Chopra, al verlo de ésta forma.

“A ella le gustó, su padre tenía uno (un bigote)” , aseguró Nick, y comentó que le respondió “Me lo quito en el momento en que termine la película” a lo que ella replicó “¿Sabes que? Me doy cuenta de que no me gusta tanto como pensé”

La trama de la película está basada en hechos reales, y al ser estrenada cerca de una fecha tan especial, crea mucha expectativa entre los que han seguido la historia de esta película.