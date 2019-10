Nick Jonas reemplazará a Adam Levine y se une al elenco de The Voice USA

Nick Jonas es uno de los cantantes estadounidenses más querido por el público joven adulto, y es que el integrante de los Jonas Brothers es, sin duda, uno se los hombres más sensuales que existen, pues como olvidar que nos ha sorprendido con un enorme “Pack” en diversas ocasiones a través de sus redes sociales.

Nick Jonas sorprendió a todo su publicó desde muy temprano la mañana de este 7 de octubre, pues tuiteo un mensaje donde confesaba que estaría por revelar grandes noticias, pero no dio mayores detalles al respecto. Tras su tuit las especulaciones no se hicieron esperar, pues algunos fanáticos pensaron que se trataba de un supuesto bebe en la vida del cantante, ya que era el único de los hermanos Jonas que hablaba de una “Gran noticia”.

Sin embargo, no fue hasta las 9 de la noche de ese mismo día que nos enteramos que Nick Jonas no va a ser papá, sino que en realidad formará parte de un popular proyecto de televisión, catalogado como uno de los Reality Shows más famosos en todo el mundo, y se trata de The Voice.

La temporada número 18 de dicho programa está por comenzar, y en la silla habían pasado grandes personalidades como Shakira, Miley Cyrus entre otros, sin embargo, quienes nunca se movían era Blake Shelton y Adam Levine. No fue hasta esta temporada que el integrante de Maroon 5 ha decidido abandonar el barco, dejando en su lugar a Nick Jonas.

La noticia causo buenos comentarios por parte del público, quienes felicitaron al menor de los Jonas Brothers por lograr formar parte de dicho programa, donde estará a lado de Kelly Clarkson, John Legend y Blake Shelton.

La fotografía que compartió en Instagram donde da la noticia alcanzó más de 577 mil likes por parte de sus fanáticos que esperan pronto verlo en dicho programa

