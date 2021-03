Nick Jonas lanza la versión Deluxe de su sorprendente álbum “Spaceman”

El domingo, Nick Jonas lanzó la versión Deluxe de su álbum "Spaceman" recientemente lanzado, y una de las nuevas pistas presenta a sus hermanos Joe y Kevin.

"Les dije que @jonasbrothers no irían a ninguna parte", escribió el joven de 28 años en Instagram anunciando la nueva versión del álbum, incluida la colaboración de los Jonas Brothers: "Selfish".

Spaceman en su versión Deluxe, y su nueva portada, presenta cinco pistas nuevas, incluidas tres remezclas de canciones lanzadas anteriormente. "2Drunk", "Don't Give Up on Us" y "This Is Heaven", que se renovaron "de forma escalofriante".

La nueva música de Nick Jonas

Junto con la pista de los JoBros, Jonas lanzó una canción titulada "Dangerous".

"Quiero ser egoísta, egoísta/ Para ti y no para mí/ Quiero ser desinteresado, desinteresado/ Te quiero a todos para mí", cantan Joe y Nick en el coro de "Selfish". "Quiero ser lo único sin lo que no puedas vivir/ Todos los días, todas las noches, cuando intentas respirar".

Nick Jonas estrenó la versión de lujo de su nuevo disco/foto: Instagram

Nick lanzó Spaceman el viernes, junto con un video musical para la canción principal de la canción con una escena con su esposa Priyanka Chopra Jonas.

Durante una conversación reciente con Zane Lowe de Apple Music, Nick Jonas habló sobre el concepto de su nuevo álbum.

Nick no dejó pasar la oportunidad de trabajar con sus hermanos en su más reciente disco/Foto: India TV News

"Creo que la clave para mí fue tratar de encontrar una manera de darle una personalidad a esta idea, darle un nombre. Así que 'Spaceman' vino a mi mente porque estaba pensando, '¿Qué es lo único que todos hemos sentido durante ¿esta vez?' Está completamente desconectado del mundo ", dijo.

Jonas continuó: "Nos hemos acostumbrado tanto a mirar una pantalla en lugar de la interacción humana, y creo que lo que nos mantiene a todos animados y esperanzados es solo la idea de saber que habrá un mañana cuando este no sea nuestra realidad, y creo que el cuerpo del trabajo en su conjunto lo rastrea".

Spaceman es el primer álbum de Nick desde que los Jonas Brothers se reunieron y desde que lanzó su LP en solitario Last Year Was Complicated en 2016. ¿Ya escuchaste el nuevo álbum de Nick Jonas? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

