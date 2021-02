Nick Jonas habla del futuro de los Jonas Brothers tras su disco como solista

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el cantante estadounidense Nick Jonas está por estrenar un nuevo disco completamente en solitario, lo que ha causado que todas y todos los jonaticos teman por el futuro de la banda.

Alguien que también teme que pueda llegar a disolverse es el propio Kevin Jonas, quien recientemente cuestionó a su hermano de manera directa si continuará en la banda, o si es nuevamente el fin de los Jonas Brothers.

Fue a través de su participación en Saturday Night Live que el menor de los Jonas Brothers recibió las preguntas por parte de Kevin Jonas, quien reveló que recientemente compró una casa nueva, y que no le convendría la separación de la banda.

“¿Estamos bien? Porque veo que estás haciendo muchas cosas en solitario. ¿Seguimos siendo una banda?”, dijo el mayor de los hermanos.

¿Cuál fue la respuesta de Nick Jonas?

El ex novio de Miley Cyrus le contestó que sí, que el lanzamiento de su álbum solista Spaceman no significa que la banda se acabe, así que no solo tendremos música nueva de Nick Jonas, sino de toda la banda completa.

Por cierto, el famoso durante su conducción en Saturday Night Live también confesó que ya ha pasado un año desde su última presentación en vivo con un público real, por lo que le parece muy impresionante que llevemos un año en cuarentena.

Otro de los puntos a destacar de la participación del esposo de Priyanka durante SNL es el guiño que hizo a Los Miserables, pues interpretó una re versión de una de las canciones del musical.

¿Crees que sea el fin de los Jonas Brothers otra vez?, ¿Crees que Nick Jonas sea egoísta al lanzar un álbum en solitario?, dinos tu opinión en los comentarios.

