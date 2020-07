Nick Jonas celebra cumpleaños de Priyanka Chopra con emotivo mensaje en Instagram

Nick Jonas celebra el cumpleaños de la esposa 'más reflexiva, cariñosa y maravillosa', Priyanka Chopra, con una hermosa foto y emotivo mensaje en Instagram.

Priyanka Chopra, quien cumplió 38 años el sábado 18 de julio, recibió una lluvia de mensajes de celebración de su esposo, Nick Jonas y sus seres queridos en las redes sociales.

"Podría mirarte a los ojos para siempre. Te amo bebé. Eres la persona más reflexiva, cariñosa y maravillosa que he conocido. Estoy tan agradecido de que nos hayamos encontrado. Feliz cumpleaños hermoso", escribió Nick Jonas de 27 años, en Instagram.

Priyanka Chopra y Nick Jonas se casaron en diciembre de 2018 durante una boda occidental en el país de origen de la actriz, India. Luego, contrajeron matrimonio en una ceremonia tradicional hindú al día siguiente, y posteriormente celebraron varias recepciones de bodas.

Priyanka Chopra, originaria de Jamshedpur, India celebra boda tradicional occidental e hindú

En mayo, Nick Jonas celebró el segundo aniversario de su primera cita. "Esta hermosa mujer y yo fuimos a nuestra primera cita hace dos años hoy. Han sido los mejores dos años de mi vida, y pensar que tengo la suerte de pasar el resto de mi vida con ella es una bendición increíble. Te amo bebé. Felices dos años @priyankachopra", escribió el cantante junto con una selfie de la pareja”.

Priyanka Chopra cumple 38 años durante la pandemia

El hermano de Priyanka Chopra, Siddharth Chopra también compartió un amoroso homenaje el sábado. "Feliz cumpleaños para una hermana, una amiga, una guardiana. Siempre es difícil. Pelear, competir, inventarse, pero siempre juntos. Te deseo mucho amor y un feliz cumpleaños. Te extraño mucho", escribió.

En medio de la pandemia de coronavirus, Priyanka Chopra y su esposo, Nick Jonas han pasado tiempo de calidad juntos durante la cuarentena y el aislamiento.

En abril, la alumna de Quantico le contó a Vogue cómo ella y Nick Jonas habían pasado el tiempo mientras se autoaislaban juntos, y señaló que la pareja se había estado alentando mutuamente para "agudizar nuestras habilidades creativas y desarrollar proyectos que queremos producir".

Nick Jonas y Priyanka Chopra mantienen la cuarentena en su domicilio en Los Ángeles

Además de ver películas y programas de televisión aclamados por la crítica, Priyanka Chopra dijo que el miembro de la banda de Jonas Brothers le ha estado dando clases de piano.

"También empecé a tocar el piano. Hago que mi esposo me enseñe", dijo. "Nunca he jugado, pero siempre he querido aprender un instrumento, así que hago que me dé una clase de media hora o 45 minutos todos los días".