¡Nick Fury REGRESA! Tendrá una serie en Disney protagonizada por Samuel L.Jackson

Estamos a punto de aprender mucho más sobre uno de los hombres más misteriosos del Universo Cinematográfico de Marvel, Nick Fury.

Variety informa que Samuel L. Jackson volverá a interpretar a Nick Fury en una próxima serie de Disney Plus producida por Marvel Studios. Kyle Bradstreet (Mr. Robot) escribirá y producirá.

La presencia de Fury en el MCU ha sido crucial pero esporádica. Este personaje aparece en una película, desempeña un papel importante en otra y no apareceen algunas. Recientemente, vimos parte de sus orígenes en Captain Marvel y, cuando lo vimos por última vez, estaba volando al espacio en una nave Skrull al final de Spider-Man: Far From Home.

Marvel Studios producirá una nueva serie de Nick Fury

¿De qué tratará la serie de Marvel y Disney?

Aunque no hay noticias de qué tratará el programa y casi podría ser cualquier cosa los fanáticos estarán entusiasmados. Podría ser espectáculo espacial, un flashback, quién sabe.

Otro misterio es cuándo podría lanzarse esta serie junto con todos los demás programas de Disney + que Marvel tiene en desarrollo. Obviamente, WandaVision viene primero, The Falcon y Winter Solider después.

Según los informes, Loki está filmando en este momento. She-Hulk y Ms. Marvel han comenzado a juntar al personal, además de Hawkeye y Moon Knight. Son muchas cosas que suceden a la vez. Pero, si sabemos algo sobre el ex líder de SHIELD Nick Fury, es que seguro que puede reunir a un grupo de héroes.