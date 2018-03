Niall Horan estrena el vídeo de 'On the loose'

El ex integrante de One Direction, Niall Horan, estrenó el vídeo musical de su sencillo 'On the loose', días después de lanzar en redes sociales un adelanto de lo que sería esta producción que pertenece a su álbum, 'Flicker'.

En el vídeo, de un estilo muy americano como lo describió la revista estadounidense Billboard, muestra al irlandés camninando en medio del desierto sin rumbo claro, pero después va detrás del que parece ser su amor.

Entre imágenes confusas sobrepuestas, la joven es el centro de atención de todos en una fiesta. Mientras tanto, Niall se puerde en el alma libre y desinhibida de la joven.

'A ella le encanta cuando todo el mundo la está mirando'.

Es lo que dice la canción cuando Horan la encuentra, se observan y se suben juntos a su auto, aún en medio del desierto.

Este sencillo se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad a nivel internacional y fue escrita por Niall Horan, Julian Bunetta y John Ryan, bajo el sello de Capital Records.

Con esto Niall está más que listos para iniciar su gira mundial en Estados Unidos.

Hasta el momento, este video tiene más de 258 mil reproducciones y 8 mil comentarios en YouTube. Sus fanáticos amaron este trabajo.

Niall Horan se pronunció en sus redes sociales acerca del amor que ha estado recibiendo en estos días.

'Sus reacciones a mi video han sido increíbles, chicos. Me siento muy feliz de que les haya gustado', escribió en su cuenta de Twitter.

Love this trend . Thank you #OnTheLooseMusicVideo — Niall Horan (@NiallOfficial) 6 de marzo de 2018

Como era de esperarse, sus seguidores le dieron más amor después de su publicación.

'Estoy obsesionada con esta canción. Eres el mejor, Niall', 'Esto suena como una canción de One Direction, me encanta y extraño que estén juntos', 'Esta canción merece llegar muy lejos', comentaron sus fanáticos.