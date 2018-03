Neymar se pone cariñoso con Demi Lovato en Instagram

Agencias / Diario La verdad México, D.F.- Desde su ruptura con Bruna Marquezine, la actriz y modelo brasileña con la que ya había salido hasta poco después del Mundial.2016, a Neymar le han sacado varias (supuestas) nuevas parejas, entre ellas la también modelo brasileira Caroline Caputo. El último nombre que se ha sumado a la lista es el Demi Lovato, cantante estadounidense de padre con ascendencias española y por cuyas venas corre sangre española. ¿Qué ha disparado los rumores en esta ocasión? Dos cosas: 1. Demi y ‘Ney’ se han comenzado a seguir mutuamente en las redes sociales 2. el futbolista ha publicado un vídeo en el que aparece tarareando el último ‘hit’ de ella, ‘Sorry Not Sorry’, diciéndole en inglés “Demi, me gusta tu nueva canción’” y lanzándole un beso La respuesta de la artista, jurado de castings musicales y actriz no se ha hecho esperar, en su caso vía Snapchat Story: “Esto es lo más ‘cool’, gracias Neymar”. Demi Lovato tiene 24 años, por 25 de Neymar Jr. Cabe destacar que parelalemente Bruna ha comenzado a seguir a Nick Jonas, cantante USA del grupo de los Jonas Brothers...

