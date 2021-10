New Kids on the Block, Salt-N-Pepa, Rick Astley y En Vogue, juntos en un tour

New Kids on the Block ha invitado a algunos viejos amigos a su próxima gira por los Estados Unidos. La banda de chicos anunció este lunes que el grupo de hip-hop Salt-N-Pepa, el cantautor Rick Astley y el grupo de R&B En Vogue estarán presentes en el MixTape Arena 2022, el cual hará varias paradas en California la próxima primavera.

“Nos divertimos mucho en el primer MixTape Tour en 2019, y estamos ansiosos por llevarlo a otro nivel con nuestros fanáticos en el MixTape Tour 2022”, declaró Donnie Wahlberg, estrella de NKOTB, en un comunicado compartido con la prensa americana.

Salt-N-Pepa, Rick Astley y En Vogue tendrán una aparición especial en el nuevo tour de NKOTB.

“Al igual que un mixtape, estos programas llevarán al público a través de todas las emociones. Poder que Salt-N-Pepa regrese y ahora también que el icónico y legendario Rick Astley & En Vogue se unan a la gira… No podríamos estar más emocionados ¡Vamos!”, añadieron los intérpretes de ‘Step by Step’. La noticia no demoró en hacerse viral en redes sociales.

Fechas del MixTape Arena 2022

La gira de conciertos recorrera gran parte de Estados Unidos.

Durante la primera etapa de la gira, lo y sus invitados legendarios aparecerán en el Viejas Arena de San Diego (26 de mayo), el Staples Center de Los Ángeles (27 de mayo) y el Honda Center de Anaheim (28 de mayo), esto antes de dirigirse al Save Mart de Fresno. Center (31 de mayo), SAP Center de San José (1 de junio) y Golden 1 Center de Sacramento (2 de junio).

Según información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el autobús turístico de la banda también viajará a una gran cantidad de otras ciudades de Estadso Unidos entre mayo y julio, incluidas Nashville, Nueva Orleans, Houston, Las Vegas, Seattle, Denver, Orlando, Florida y Boston, ciudad cuya estatua de Cristóbal Colón en el North End fue destrozada en junio de 2020.

New Kids on the Block triunfó en 2019

La gira de hace dos años también contó con grandes invitados.

El anuncio del MixTape Arena 2022 se produce dos meses después de que New Kids On The Block se presentará con entradas agotadas por primera vez en dos años en el Fenway Park de Boston. Cabe destacar que en 2019, el grupo se embarcó en su primera gira MixTape al lado de Salt-N-Pepa, Tiffany, Naughty by Nature y Debbie Gibson, misma que recaudó $53.2 millones de dólares y vendió más de 650,000 boletos.

Fotografías: Redes Sociales