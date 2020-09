New Girl: La verdadera historia detrás del cameo de Taylor Swift

New Girl tuvo varias estrellas invitadas, algunas interpretando a sí mismas y otras interpretando a diferentes personajes, y entre ellas estaba Taylor Swift, y así es como la serie hizo que se uniera a la diversión.

Creada por Elizabeth Meriwether, la comedia, New Girl hizo su debut en Fox en 2011 y fue tan bien recibida desde el principio, que tuvo un total de siete temporadas, llegando a su fin en 2018.

La serie fue elogiada por su tono y sentido del humor, junto con las actuaciones de su elenco principal, especialmente las de Max Greenfield y Jake Johnson.

Zooey Deschanel protagonizó New Girl como Jessica Day

New Girl siguió a Jess Day (Zooey Deschanel), una profesora joven y alegre que, después de descubrir que su novio la estaba engañando, se mudó a un loft con tres desconocidos que encontró en Internet.

Después de un período de adaptación (que no fue fácil para nadie), Jess se hizo muy cercana a sus compañeros de cuarto Schmidt (Greenfield), Nick Miller (Johnson) y Winston (Lamorne Morris), quienes prácticamente se convirtieron en su nueva familia, con ella. la mejor amiga Cece (Hannah Simone) se une a la diversión.

A lo largo de siete temporadas, Jess y el resto pasaron por muchos altibajos y conocieron a mucha gente, muchas de ellas interpretadas por estrellas invitadas que repitieron sus papeles un par de veces o solo aparecieron una vez, como fue el caso de Taylor Swift.

El cameo de Taylor Swift en New Girl

En el final de la temporada 2 de New Girl, "El gran día de Elaine", finalmente llegó el día de la boda de Cece y Shivrang, pero las cosas no salieron según lo planeado.

Mientras Schmidt y Winston planeaban sabotear la boda, el evento finalmente fue detenido por la ex de Shivrang, Elaine (Swift), quien llegó para confesar sus sentimientos por él. Esto llevó a Cece a confesar sus sentimientos por Schmidt, por lo que la boda se canceló y Shivrang se fue con Elaine.

La aparición de Taylor Swift fue muy breve pero muy significativa para la creadora de New Girl, quien es una gran admiradora de la joven cantante.

A diferencia de otras estrellas invitadas, no solo en New Girl sino también en otros programas, no hay nada extraordinario detrás del cameo de Taylor Swift, ni fue difícil conseguirla en el programa, pero Meriwether tuvo su propio momento de fangirl cuando la conoció.

En declaraciones a EW en 2013, Meriwether compartió que es una gran fan de Taylor Swift y que "estaba completamente loca por conocerla", aunque no la conoció de inmediato porque "tenía que recomponerse".

Taylor Swift también reveló ser fan de New Girl, incluso, Meriwether recuerda como solía citar líneas del programa, por lo que tenerla como parte del final de la temporada 2 fue muy especial tanto para los involucrados en la serie como para la cantante.

Taylor Swift con el elenco principal de New Girl durante su cameo

La carrera de actriz de Taylor Swift

Antes de su pequeño papel como Elaine en New Girl, Taylor Swift había aparecido principalmente en películas relacionadas con la música como ella misma, al igual que Jonas Brothers: The 3D Concert Experience y Hannah Montana: The Movie, pero también interpretó a Felicia Miller en Valentine's Day y expresó Audrey en The Lorax.

En cuanto a los proyectos de televisión, había aparecido como ella misma en varios programas de televisión, excepto en un episodio de CSI: Crime Scene Investigation, donde interpretó a un personaje llamado Haley Jones.

Desde New Girl, ha aparecido en más programas de televisión como ella misma, así como en más conciertos de televisión y documentales (sobre ella y su carrera), e interpretó a Rosemary en The Giver y Bombalurina en Cats.

Taylor Swift como Rosemary en The Giver

El tiempo de Taylor Swift en New Girl fue corto pero importante, ya que hizo posible que Cece aclarara sus sentimientos por Schmidt, le impidió casarse con un hombre del que no estaba enamorada y le dio a dicho hombre la libertad que él - y Cece - necesitaba.

