New Amsterdam: ¿En qué persona real se inspiró la serie?

New Amsterdam es una de las destacadas series de Netflix de la que se ha dado conocer que estuvo inspirada en las memorias del doctor Eric Manheimer, Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital - Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue -.

Resulta que estas memorias sirvieron como base para crear la serie de médicos la NBC que se ha ubicado como lo más visto de la plataforma esta semana.

Se ha dado a conocer que el hospital New Amsterdam, no existe en la vida real, pero sí está inspirado en un famoso hospital de la ciudad de Nueva York, el Bellevue Hospital.

Tal parece que al igual que en la serie el New Amsterdam es el hospital más antiguo de los Estados Unidos en la vida real y, de hecho, allí se han llegado a rodar algunos episodios de New Amsterdam.

¿El Dr. Goodwin existió en la vida real?

El personaje es interpretado en la serie por Ryan Eggold y se inspira en un medico real el Dr Eric Manheimer

Hay que recordar que esta serie tiene en su centro al Dr. Goodwin, el director del hospital, un hombre profundamente involucrado en su trabajo y en los pacientes que es capaz de saltarse las reglas que hagan falta para dedicarse a lo que realmente importa: ayudar a la gente.

En la serie el personaje es interpretado en la serie por Ryan Eggold y se inspira en un médico real: el Dr. Eric Manheimer, el director médico de, precisamente, el Bellevue Hospital, cargo que desempeñó durante 15 años.

Resulta que en sus memorias, el Dr. Manheimer relata sus experiencias con los prisioneros de la Isla Rikers, inmigrantes ilegales e incluso con grandes magnates de Wall Street.

También se ha dicho que en todas ellas sirvieron al creador de la ficción David Schulner y a su equipo de guionistas para crear al personaje ficticio: el genuino Dr. Max Goodwin.

Parte de la serie New Amsterdam

Al igual que el protagonista de la serie, Manheimer fue diagnosticado de cáncer y tuvo que hacer malabarismos para cuidar de su propia salud al tiempo que seguía ayudando a aquellos pacientes que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino.

La serie de médicos no es nueva en nuestro país, sino que ya había llegado previamente de la mano de Amazon Prime Video, que estrenó su segunda temporada el pasado verano. Aun así, el éxito de su debut en Netflix es innegable.

Cabe destacar que la tercera temporada de New Amsterdam a punto de ver la luz en Estados Unidos, aquellos que la disfrutan en Netflix tienen motivos más que de sobra para frotarse las manos.

La serie fue renovada en 2020 por tres temporadas adicionales -tercera, cuarta y quinta-, lo que garantiza su futuro como mínimo hasta 2023.

