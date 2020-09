Neve Campbell regresa a la nueva película de "Scream" como Sidney Prescott

nueva película scream Neve Campbell

Neve Campbell volverá a interpretar su papel de la perpetuamente traumatizada Sidney Prescott en una nueva película de "Scream", anunciaron Spyglass y Paramount Pictures el jueves.

Campbell interpretó el papel principal de Sidney en las cuatro películas anteriores de dirigidas por el fallecido Wes Craven, comenzando con la original en 1996.

La nueva película de "Scream", que Spyglass y Paramount están caracterizando como un "relanzamiento" del meta de terror, está siendo ideada por el grupo de cine de terror Radio Silence ("Ready or Not", "V / H / S"), con los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, a partir de un guión de James Vanderbilt ("Zodiac, "Murder Mystery") y Guy Busick ("Listo o no").

Según un comunicado de Campbell, la nueva película volverá al escenario ficticio de las películas originales de "Scream", Woodsboro, California.

Hello, Sidney… It’s OFFICIAL: The original "Scream" queen Neve Campbell is back. https://t.co/j5JLt3htva — Scream (@ScreamMovies) September 10, 2020

"Después de pasar tiempo hablando con Radio Silence, han mostrado mucho amor, respeto y admiración por Wes Craven y todo lo que ha creado en la franquicia 'Scream'", dijo Campbell en un comunicado.

"Estoy más que emocionada de volver al papel de Sidney Prescott y regresar a Woodsboro".

David Arquette y Courteney Cox también retoman sus papeles como Dewey Riley y Gale Weathers, respectivamente, y Jack Quaid ("The Boys"), Melissa Barrera ("In The Heights") y Jenna Ortega ("You") se han unido al reparto.

Kevin Williamson, quien escribió la primera, segunda y cuarta película de "Scream", es productor ejecutivo, junto con Vanderbilt (para Project X Entertainment) y el miembro de Radio Silence Chad Villella. Paul Neinstein y William Sherak están produciendo.

"¡Nos estamos pellizcando!" Radio Silence dijo en un comunicado.

We always had a thing for ya, Sid! It’s true… Neve Campbell is back to SCREAM.https://t.co/wKEbTgQ0L7 pic.twitter.com/otDkptNNDa — Scream (@ScreamMovies) September 10, 2020

“Es difícil expresar cuánto el personaje de Sidney Prescott moldeó nuestro amor por las películas y tener la oportunidad de trabajar con Neve es realmente un sueño hecho realidad. Simplemente no sería una película de 'Scream' sin Neve y estamos muy emocionados y honrados de unirnos a ella en Woodsboro".

Scream ha sido un éxito

La película original "Scream" fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de $ 173 millones en todo el mundo después de su estreno durante las vacaciones de Navidad en 1996, debido a su entretenida mezcla de humor astuto y consciente de sí mismo y filmación de suspenso agudo.

BREAKING: Neve Campbell is officially set to return as Sidney Prescott in ‘SCREAM 5’ pic.twitter.com/Udgbl32z8m — SCREAM (@TheScreamSeries) September 10, 2020

Los asesinos de cada película, que llevaban una máscara de plástico barata basada en la pintura icónica de Edvard Munch "El grito", siempre estaban de alguna manera empapados en el conocimiento de la historia del cine slasher y de una forma u otra obsesionados con el Sidney de Campbell.

Te puede interesar: CINE: el suspenso de “Scream” volverá a la pantalla con nueva película

La nueva película "Scream" se rodará en Wilmington, Carolina del Norte, y su estreno está previsto para el 14 de enero de 2022.