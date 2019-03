Netflix vuelve a quedar fuera del Festival de Cannes (VÍDEO)

Netflix vuelve a quedar fuera del Festival de Cannes

Quizá se sabe muy poco acerca de la participación de Netflix en uno de los festivales más importantes de la cinematografía, "Cannes", pero la gran plataforma de streaming ha sido ignorada con anterioridad para ser participe en el magno Festival.

Como hemos de saber, Netflix inició su incursión en la producción de largometrajes desde hace un par de años, logrando un gran éxito entre los usuarios del mundo entero, pues este gigante del streaming ha lanzado filmes fantásticos.

Sin embargo, esto parece no ser suficiente para las grandes arcas del Festival de Cannes, pues una vez más, este ha dejado fuera a Netflix para formar parte de los participantes a ocupar un lugar en esta importante contienda.

The Irishman al igual que así como ocurrió en 2017 con Okja y The Meyerowitz Stories, no participará en el Festival de Cannes.

Y es que según la ley del festival, una película debe esperar 36 meses antes de estar disponible en servicios de ‘streaming’ como Netflix si primero quiere estrenarse en las salas de cine del país.

El año pasado Cannes corrigió su “error”, impidiendo que las películas de Netflix, como Roma, participasen en este encuentro a menos que obedecieran sus leyes. Y como recordaremos "Roma" fue un éxito rotundo.

Los responsables de Netflix han mantenido varias conversaciones con el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, sin que se encontrase ninguna solución al conflicto, y es que tener que esperar tres años para poder ver una película de la plataforma en la plataforma, va en contra de la identidad de Netflix.

Por tal motivo, este 2019 tampoco estarán presentes con sus nuevas producciones, entre las que destaca uno de los filmes más esperados por los usuarios de la plataforma, estamos hablando de "El Irlandés" del talentoso, Martin Scorsese.

El filme protagonizado los más grandes del cine: Robert De Niro y Al Pacino, podría estrenarse en septiembre en el Festival de Cine de Venecia, antes de iniciar el circuito de festivales con algunos tan importantes como Telluride o Toronto.

Esta gran cinta podrá estar disponible en la plataforma para finales del 2019.

En otoño llegará el estreno de la película en Netflix. Pero no es la única que los expertos en cine se perderán en Cannes, otras como "The Laundromat" de Steven Soderbergh o "The King", protagonizada por Timothée Chalamet, tampoco están preparadas para ser presentadas en sociedad en Cannes.