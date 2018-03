Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Netflix ‘trolea’ a usuarios en Twitter y así le contestan. Si el caso de la persona que ha visto 364 veces la película de Monsters Inc. te ha sorprendido, por cómo fue que se dio a conocer esta noticia, pues aquí te va la causa: Netflix sabe bien todo lo que ves en su plataforma. Por eso se supo del caso de Monsters Inc. y de otra personas que durante todo el año vio Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra. Y si estás pensando que Netflix tiene un superpoder para saber lo que ves y con qué frecuencia, estás en lo correcto. Para probarlo está el tuit que lanzó ayer Netflix Estados Unidos, que desató las reacciones de todos en Twitter.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

I just want to make sure you're okay — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

This is amazing. Except for the “watching us like big brother “ part ;) — blake (@blaketopia) 11 de diciembre de 2017

No you're fine — Netflix US (@netflix) 11 de diciembre de 2017

Did my husband call and tell you to say this? — kenzy (@kenzy_girl) 11 de diciembre de 2017

Y tú ¿cómo reaccionarías?

El tuit troleando a los usuarios por parte de Netflix, causó la risa en muchos y otros más simplemente se enojaron...depende de cada uno. El tuit decía: "A las 53 personas que han visto Un príncipe de Navidad diario durante los últimos 18 días: ¿quién les hizo daño?".Por si no sabes de que película hablan, se trata de un título que el propio Netflix lanzó el 16 de octubre en su plataforma. Es una historia sobre una reportera que se va a cubrir la vida de un príncipe y termina ¿enamorándose de él? Algo que seguro les suena al príncipe Harry y Meghan Markle. Con esto los usuarios de Netlfix en Twitter no tardaron en contestar a esta provocación con tuits variados del amor al odio. Aquí van: Ella piensa que su tuit evidencia a los usuarios, pero Netflix lanzó una respuesta amable para contener el enojo.A él no le encantó el mensaje de Netlfix tipo "te estamos viendo".Un usuaria más hizo un chiste sobre la caricatura que ve "Teen Titans Go" (Los Jóvenes Titanes en Acción).Otros simplemente lo tomaron con mucho humor.