¿Netflix toma represalias contra Sergio Mayer Mori por polémica con Rebelde?

Sergio Mayer Mori sigue dando de que hablar en las redes sociales. Ahora se ha comenzado a rumorear que Netflix ha decidido tomar represalias en su contra a causa de las polémicas declaraciones que realizó sobre el remake de Rebelde, mismas que podrían haberle costado su lugar en la segunda temporada.

Los rumores comenzaron hace unos días cuando se realizó un evento virtual con todo el elenco. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que no se contó con la presencia del hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, lo cual fue cuestionado por los fans, quienes temen que haya sido castigado por sus palabras.

La ausencia del joven actor desató una ola de rumores en redes sociales.

La verdad, es que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se encontraba de viaje en España.

Cabe destacar que ni el actor ni el gigante del streaming se han pronunciado al respecto, pero debes de saber que uno de los posibles motivos por los cuales no pudo estar presente es que actualmente se encuentra en España, lugar al que aseguran se ha mudado para realizar proyectos propios y que no ha dejado de presumir en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori?

El joven actor declaró que solo aceptó estar en el remake de Netflix por dinero y que no le emociona el éxito que este pueda llegar a tener.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor ofreció una entrevista a la revista Quién, misma que fue considerada por muchos como un desaire al proyecto de Netflix. En ella, confiesa que no le interesa el éxito que pudiera tener esta remake y que aceptó el papel por interés económico, ya que necesitaba pagar los gastos de su hija.

“No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie… No hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras. Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años”, declaró Sergio Mayer Mori, quien en mayo del año pasado confesó que odia a RBD.

¿Cuántos capítulos tiene Rebelde en Netflix?

La nueva versión de Rebelde tiene 8 capítulos, mismos que puedes ver de manera exclusiva a través de la plataforma de Netflix. El estreno de la primera temporada fue un rotundo éxito debido a las altas expectativas que generó el anunció del remake, aunque muchos fanáticos aseguran que será imposible que puedan superar el impacto de sus predecesoras.

