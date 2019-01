El primer mes del año casi termina, afortunadamente eso significa que febrero llegará con interesantes novedades y estrenos en Netflix. Que febrero tenga menos día que el resto de meses del año no es, ni mucho menos, sinónimo de falta de lanzamientos.

Entre la renovación del catálogo de Netflix hay propuestas para todos los gustos, desde series hasta películas, pasando por documentales y títulos para toda la familia.

Netflix: ‘todos los estrenos de febrero 2019’

SERIES 2019

Netflix sigue apostando por la creación de contenido original, siendo Nailed it! México una de las principales novedades en cuestión de series, en formato reality show, destinadas a nuestro país. Sin embargo, también hay otras producciones originales.

1.- Muñeca Rusa - 01 de febrero

2.- Nightflyers - 01 de febrero

3.- Siempre Bruja - 01 de febrero

4.- Nailed it! México - 08 de febrero

5.- One Day at a Time (T3) - 08 de febrero

6.- Dirty John - 14 de febrero

7.- The Umbrella Academy - 15 de febrero

8.- Go! Vive a tu Manera - 22 de febrero

9.- Suburra: Sangre sobre Roma (T2) - 22 de febrero

10.- Shadowhunters: The Mortal Instruments (T3) - 22 de febrero

11.- Van Helsing (T3) - 25 de febrero

12.- Ash VS The Evil Dead (T3) - 25 de febrero

PELICULAS

En cuestión de películas, los fans de Star Wars verán llegar el séptimo episodio de la saga. Por otro lado, un clásico como es Billy Elliot también llega a la plataforma, acompañado de producciones propias de Netflix.

1.- Star Wars VII: El Despertar de la Fuerza - 01 de febrero

2.- Velvet Buzzsaw - 01 de febrero

3.- Mr. Right - 01 de febrero

4.- Dumplin - 08 de febrero

5.- High Flying Bird - 08 de febrero

6.- El Árbol de la Sangre - 08 de febrero

7.- Billy Elliot - 15 de febrero

8.- Las Separadoras de Parejas - 15 de febrero

9.- El Descanso - 15 de febrero

10.- Paddleton - 22 de febrero

11.- El Fotógrafo Mauthusen - 22 de febrero

12.- ¿No es romántico? - 28 de febrero

DOCUMENTALES

Los documentales y programas especiales no pueden faltar este mes en Netflix. Un stand-up del comediante Ken Jeong (sí, seguro lo reconoces de ciertas películas) y la sexta temporada de Chef's Table encabezan la lista, junto con otras producciones.

1.- Ray Romano: Right Here, Around the Corner - 05 de febrero

2.- Remastered: El Doble Asesinato de Sam Coooke - 08 de febrero

3.- Patriota No Deseado con Hasan Minhaj - 10 de febrero

4.- Ken Jeong: Me Completas, Ho - 14 de febrero

5.- Chef's Table (T6) - 22 de febrero

INFANTILES

En infantiles tenemos un mes donde se refuerza la alianza de Netflix con Disney, aunque no sabemos si se traten de los últimos meses. Tendremos desde un concierto en 3D con los Jonas Brothers, hasta la nueva serie de las PatoAventuras.

1.- A rienda suelta: Feliz San Valentín - 01 de febrero

2.- El show de Garfield - 01 de febrero

3.- PatoAventuras: ¡Woo-oo! - 01 de febrero

4.- Jonas Brothers: El concierto 3D - 01 de febrero

5.- Star Wars Rebels (T4) - 01 de febrero

6.- Elena de Ávalor (T2) - 01 de febrero

7.- El viaje de Arlo - 01 de febrero

8.- La guía de historia negra de Kevin Hart - 08 de febrero

9.- Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (T2) - 08 de febrero

10.- Príncipe de los dragones (T2) - 15 de febrero

11.- Inspector Gadget - 25 de febrero