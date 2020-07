Netflix tiene más de 60 SERIES de superhéroes que definitivamente debes ver

A medida que el mundo devora la segunda temporada de The Umbrella Academy en Netflix, recién lanzada en la plataforma de streaming, vale la pena señalar que esta adaptación de Dark Horse no es el único programa de superhéroes en el servicio.

Como todos continúan buscando entretenimiento para disfrutar en cuarentena, vale la pena señalar que hay más de sesenta series de superhéroes para ver en Netflix, y cada una con un estilo particular.

Desde las series originales de Marvel como Daredevil y The Punisher, títulos con licencia como Arrow y Supergirl, y más de veinte series diferentes de Power Rangers, Netflix es una de las plataformas ideales para los fans de los superhéroes.

The Umbrella Academy estrenó su segunda temporada este 31 de julio

Con proyectos como toda una nueva adaptación de las obras de cómics de Mark Millar, la lista de series de superhéroes de Netflix continúa creciendo cada día.

Los nuevos proyectos de superhéroes de Netflix

Netflix compró previamente la compañía de cómics de Mark Millar, "Millarworld", que venía con los derechos de muchas de sus propiedades (a excepción de Kingsman y Kick-Ass) y le permitió crear cómics completamente nuevos que estarían en camino a la plataforma.

El primero de ellos es el legado de Júpiter, que ya ha filmado su primera temporada. Los cómics como Empress, Huck y Sharkey the Bounty Hunter también se están desarrollando como largometrajes en Netflix, además de una serie animada de Supercrooks.

El primer título original que Millar debutó bajo su contrato de Netflix, The Magic Order, también se está produciendo como una serie para el servicio de transmisión con el director de Aquaman James Wan en el proyecto.

Todas las series de superhéroes de Netflix

Conoce todo lo que hay en Netflix en el género de superhéroes, con la lista completa a continuación.

Arrow

Atomic Puppet

Avatar: The Last Airbender

Ben 10

Black Lightning

Daredevil (Netflix Original)

DC’s Legends of Tomorrow

Gotham

I Am Not Okay with This (Netflix Original)

Iron Fist (Netflix Original)

Jessica Jones

Johnny Test (Netflix Original)

Luke Cage (Netflix Original)

Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.

Mighty Morphin Alien Rangers

Mighty Morphin Power Rangers

Mini force X

Miraculous: Tales of Lady Bug and Cat Noir

One-Punch Man

PJ Masks

Power Rangers: Beast Morphers

Power Rangers: Dino Charge

Power Rangers: Dino Thunder

Power Rangers: In Space

Power Rangers: Jungle Fury

Power Rangers: Lightspeed Rescue

Power Rangers: Lost Galaxy

Power Rangers: Megaforce

Power Rangers: Mystic Force

Power Rangers: Ninja Steel

Power Rangers: Ninja Storm

Power Rangers: Operation Overdrive

Power Rangers: RPM

Power Rangers: SPD

Power Rangers: Super Megaforce

Power Rangers: Super Ninja Steel

Power Rangers: Super Samurai

Power Rangers: Time Force

Power Rangers: Turbo

Power Rangers: Wild Force

Power Rangers: Zeo

Raising Dion (Netflix Original)

Reboot: The Guardian Code

Stretch Armstrong & The Flex Fighters

Super Drags (Netflix Original)

Supergirl

The Defenders (Netflix Original)

The Flash

The Magicians

The Neighbor (Netflix Original)

The New Legends of Monkey (Netflix Original)

The Protector (Netflix Original)

The Punisher (Netflix Original)

The Umbrella Academy (Netflix Original)

Transformers: Cyberverse

Transformers: Prime

Transformers: Rescue Bots

Transformers: Rescue Bots Academy

Transformers: Robots in Disguise

Transformers: War for Cybertron (Netflix Original)

Ultraman (Netflix Original)

¿Cuál es tu serie de héroes favorita?, ¿Eres parte del enorme grupo de fans de los superhéroes? Dinos en los comentarios.