Netflix tendrá que estrenar cada semana de este 2021 nuevas películas/Foto: Samma3a

Netflix ha cumplido su promesa de alto perfil de ofrecer nuevas películas cada semana.

Lanzado en octubre pasado en anuncios comerciales nacionales, el monolito de transmisión está garantizando a sus aproximadamente 193 millones de suscriptores funciones invisibles cada semana en 2021.

En gran parte comprometida con producciones originales y algunas adquisiciones llamativas, la lista tiene 71 títulos en todos los géneros, desde musicales, acción, comedias románticas, hasta animación familiar.

Dwayne Johnson, Melissa McCarthy, Halle Berry, Jason Momoa, Amy Adams, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth y Lin-Manuel Miranda se encuentran entre los que aparecen en el carrete emocionante lanzado el martes, mostrando sus respectivos proyectos, que se lanzarán durante el próximo 12 meses.

Los aspectos más destacados incluyen la película de atracos mega presupuestada "Red Notice", protagonizada por Gal Gadot, Johnson y Reynolds; el western "The Harder They Fall" con Regina King, Idris Elba y la ruptura del "condado de Lovecraft" Jonathan Majors.

Así como “La mujer en la ventana” de Adams; “Army of the Dead” de Zach Snyder; “Tick, tick… Boom!” De Lin-Manuel Miranda; y la increíblemente estrellada "Don't Look Up" protagonizada por Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Kid Cudi y Meryl Streep.

La pizarra también presenta la culminación de las franquicias de cosecha propia y mejor calificadas "A todos los chicos de los que me enamoré" y "El stand de los besos", que concluyen con una tercera entrega.

Es un momento envidiable para ser el transmisor más grande del mundo, cuya capacidad para lanzar películas nuevas y premium no se ve obstaculizada por la pandemia.

Mientras que estudios como Warner Bros. lidian con las consecuencias de decisiones abruptas de cambiar a la transmisión en medio de cierres de salas de cine, Netflix ha estado singularmente motivado durante mucho tiempo.

En todo caso, estas docenas de títulos subrayan lo bien posicionado que está el transmisor en este momento, especialmente porque los planes de vacunación tardan más de lo esperado en implementarse.

Tomemos "Fear Street", una trilogía cinematográfica de Peter Chernin que se filmó consecutivamente en Georgia en 2019. Después de rescatar las películas de la adquisición de Fox por parte de Disney, Netflix lanzará las tres en 2021 con solo un mes de diferencia, presumiblemente durante Halloween.

Si el coronavirus no hubiera paralizado la asistencia al cine estadounidense y las películas hubieran procedido al estreno en cines, la sabiduría convencional habría dictado el ritmo de cada estreno con un año de diferencia.

Netfllix ha preparado estrenos semanales debido a la gran cantidad de cintas que se han producido, por lo cual, la gente ya tendrá mucho más contenido para ver/Foto: Variety

La lista también incluye posibles titulares de franquicias. Netflix ha conseguido "Wish Dragon" de Sony Pictures Animation, un concepto original del estudio detrás de "Spider-Man: Into the Spiderverse", ganadora del Oscar.

Con la voz de John Cho, Constance Wu, Will Yun Lee y Jimmy O. Yang, la película fue una gran obra de teatro de la división animada dirigida por Kristine Belson.

Sony ahora está libre de cualquier pérdida financiera y Netflix múltiples películas para las casas llenas de niños en cuarentena.

Lista completa de estrenos de largometrajes planeados para 2021 en Netflix

Acción

Army of the Dead

Awake

Kate

Outside the Wire (Enero 15)

Red Notice

Sweet Girl

Horror

Fear Street Trilogy

No One Gets Out Alive

There’s Someone Inside Your House

Things Heard and Seen

Thriller

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

The Swarm

The Woman in the Window

Ciencia Ficción

Stowaway

Romance

A Castle For Christmas

Fuimos Canciones

Kissing Booth 3

Love Hard

The Last Letter from Your Lover

The Princess Switch 3

To All The Boys: Always and Forever

Untitled Alicia Keys Rom-Com

Drama

Beauty

Blonde

Bombay Rose

Bruised

Concrete Cowboy

Fever Dream

Malcolm & Marie (Febrero 5)

Monster

Penguin Bloom (Enero 27)

Pieces of Woman (Enero 7)

The Dig (Enero 29)

The Guilty

The Hand of God

The Power of the Dog

The Starling

The White Tiger (Enero 22)

Unt. Alexandre Moratto Film

Unt. Graham King

Western

The Harder They Fall

Comedia

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Bad Trip

Don’t Look Up

Double Dad

I Care A Lot (Febrero 19)

Moxie (Marzo 3)

The Last Mercenary

Thunder Force

Para toda la familia

A Boy Called Christmas

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Finding ‘Ohana (Enero 29)

Loud House

Nightbooks

Robin Robin

Skater Girl

Teenage Mutant Ninja Turtles

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

YES DAY (Marzo 12)

Musical

A Week Away

tick, tick…BOOM

¿Cuál es la película que más te emociona que se estrene en Netflix? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

